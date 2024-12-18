أسعار السلع في 2024، قائمة تحرك أسعار 17 سلعة غذائية.. المكرونة والشاى والعدس الأبرز

سجلت أسعار السلع الغذائية خلال عام 2024 ارتفاعات ملحوظة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، التي جاء على رأسها الزيت السمن وبعض أنواع الجبن والألبان، فضلًا عن البقوليات.

أسعار السلع الغذائية، فيتو

ارتفاع أسعار السلع الغذائية في 2024

«فيتو» تستعرض أسعار السلع الغذائية التي شهدت ارتفاعات ملحوظة في الأسواق خلال عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، ونسب الارتفاعات وأعلى سعر للسلعة في السوق؛ وتشمل 17 سلعة، في السطور الآتية:

أسعار السلع الغذائية، فيتو

ارتفاع أسعار زيت عباد الشمس في الأسواق

ارتفع سعر زيت عباد الشمس نحو 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بزيادة 14.9 جنيه ليصل سعر لتر زيت عباد الشمس إلى 103 جنيهات.

أسعار السلع الغذائية، فيتو

ارتفاع أسعار زيت الذرة في الأسواق

ارتفع سعر زيت الذرة نحو 23.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بزيادة 18.3 جنيه ليصل سعر لتر زيت الذرة إلى 120 جنيها.

ارتفاع أسعار المكرونة السائبة في الأسواق

ارتفع سعر المكرونة السائبة نحو 20.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بزيادة 4 جنيهات ليصل سعر المكرونة السائبة وزن كيلو إلى 32 جنيها

ارتفاع أسعار الشاي في الأسواق

ارتفع سعر الشاي نحو 7.1 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بزيادة 15 جنيها ليصل سعر الشاي إلى 300 جنيه للكيلو.

أسعار السلع الغذائية، فيتو

ارتفاع أسعار العدس الأصفر في الأسواق

ارتفع سعر العدس أصفر معبأ نحو 30.4 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بزيادة 15.7 جنيه، ليصل سعر العدس الأصفر المعبأ إلى 100 جنيه للكيلو.

أسعار السلع الغذائية، فيتو

ارتفاع أسعار العدس المعبأ في الأسواق

ارتفع سعر العدس المعبأ نحو 5.85 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بزيادة 3.3 جنيه، ليصل سعر العدس المعبأ إلى 100 جنيه للكيلو.

أسعار السلع الغذائية، فيتو

ارتفاع أسعار الفول المعبأ في الأسواق

ارتفع سعر الفول المعبأ نحو 29.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بزيادة 10.7 جنيه، ليصل سعر الفول المعبأ إلى 86.5 جنيه للكيلو.

أسعار السلع الغذائية، فيتو

ارتفاع أسعار كرتونة البيض في الأسواق

ارتفع سعر كرتونة البيض نحو 18.8 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بزيادة 25.3 جنيه، ليصل سعر كرتونة البيض إلى 185 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع أسعار الجبن الأبيض في الأسواق

ارتفع سعر الجبن الأبيض نحو 8.9 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بزيادة 10.6 جنيه، ليصل سعر الجبن الأبيض إلى 200 جنيه للكيلو.

أسعار السلع الغذائية، فيتو

ارتفاع أسعار الجبنة بيضاء ثلاجة في الأسواق

ارتفع سعر الجبنة بيضاء ثلاجة نحو 30.6 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بزيادة 31.2 جنيه، ليصل سعر الجبنة البيضاء ثلاجة إلى 180 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع أسعار الجبنة بيضاء اسطنبولي في الأسواق

ارتفع سعر الجبنة بيضاء اسطنبولي نحو 22.2 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بزيادة 28.4 جنيه، ليصل سعر الجبنة البيضاء اسطنبولي إلى 200 جنيه للكيلو.

أسعار السلع الغذائية، فيتو

ارتفاع أسعار الجبن الشيدر في الأسواق

ارتفع سعر الجبن الشيدر نحو 10 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بزيادة 24 جنيهًا، ليصل سعر الجبن الشيدر إلى 550 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع الغذائية، فيتو

ارتفاع أسعار الجبن الرومي في الأسواق

ارتفع سعر الجبن الرومي نحو 11 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بزيادة 26 جنيهًا، ليصل سعر الجبن الرومي إلى 320 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع أسعار اللبن السائب في الأسواق

ارتفع سعر اللبن السائب نحو 25.9 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بزيادة 6.3 جنيه، ليصل سعر اللبن السائب إلى 40 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع أسعار اللبن المعبأ في الأسواق

ارتفع سعر اللبن المعبأ نحو 31.2 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بزيادة 10.2 جنيه، ليصل سعر اللبن المعبأ إلى 50 جنيهًا للتر.

ارتفاع أسعار اللبن البودر في الأسواق

ارتفع سعر اللبن البودر نحو 30.4 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بزيادة 33.4جنيه، ليصل سعر اللبن البودر إلى 800 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع الغذائية، فيتو

ارتفاع أسعار السمن الصناعي في الأسواق

ارتفع سعر السمن الصناعي نحو 38.4 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بزيادة 25.8 جنيه، ليصل سعر السمن الصناعي إلى 125 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع أسعار السمن البلدي في الأسواق

ارتفع سعر السمن البلدي نحو 38.5 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بزيادة 88 جنيهًا، ليصل سعر السمن البلدي إلى 450 جنيهًا للكيلو.

يشر الى ان هذه الاسعار وفقا لرصد البوابة الحكومية لاسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزارء.

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