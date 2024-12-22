ارتفاع ملحوظ في أسعار البانيه ومشتقات الدواجن بالأسواق، تعرف على التفاصيل

أسعار الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ ارتفاعات ملحوظة، سواء في سعر الفراخ أو مشتقاتها من البانيه والأوراك والصدور.

كيلو البانيه يرتفع 20 جنيهًا في السلاسل الغذائية

وتراوحت الارتفاعات في سعر الفراخ ومشتقاتها في السلاسل الغذائية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024، ما بين 5 جنيهات في سعر الدواجن اليوم؛ و20 جنيهًا في سعر كيلو البانيه في هذه المحال.

اسعار الفراخ

سعر الدواجن في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى

وعن أسعار الدواجن اليوم الأحد في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فجاءت كالآتي:

بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة روستي نحو 120 جنيهًا، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعرها السابق.

بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن من 1000 إلى 1100 جرام نحو 160 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق.

بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 270 جنيهًا، بارتفاع 15 جنيهًا عن سعرها السابق.

بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 150 جنيهًا، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعرها السابق.

بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 135 جنيهًا.

بلغ سعر فيليه دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 235 جنيهًا.

اسعار الفراخ

بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة فرازة وزن 950 إلى 1000 جرام نحو 145 جنيهًا.

بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو أوراك دجاج تمري نحو 140 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو بانيه دجاج فريش تمري نحو 285 جنيهًا، بارتفاع 15 جنيهًا عن سعرها السابق.

بلغ سعر دجاج كامل طازج وزن 1.45 كجم نحو 189 جنيهًا.

بلغ سعر بانيه دجاج فريش الوطنية وزن كيلو نحو 275 جنيهًا، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعرها السابق.

بلغ سعر كيلو أوراك بالعظم فريش الوطنية نحو 135 جنيهًا، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعرها السابق.

اسعار الفراخ

أسعار الفراخ ومشتقاتها في المناطق الشعبية

وفي نفس السياق، نستعرض أسعار الدواجن ومشتقاتها في المحال التجارية في المناطق الشعبية؛ التي جاءت كالآتي:

اسعار الفراخ

تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 80 إلى 89 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البانيه من 185 إلى 210 جنيهات.

تراوح سعر سعر كيلو أوراك دواجن من 95 إلى 110 جنيهات

تراوح سعر فراخ بلدي من 115 إلى 130 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو صدور بالعظام من 130 إلى 145 جنيهًا.

تراوح سعر أجنحة دجاج من 60 إلى 75 جنيهًا للكيلو.

اسعار الفراخ

سعر الفراخ ومشتقاتها في المناطق الشعبية

بلغ سعر شيش أوراك نحو 200 جنيه للكيلو.

بلغ سعر كيلو كبد وقوانص نحو 130 جنيهًا.

بلغ سعر هياكل أوراك نحو 15 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر أجنحة بالرقبة نحو 40 جنيهًا للكيلو.

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