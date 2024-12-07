وزير الاتصالات يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين إيتيدا وفاوندفر

شهد د. عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) و"فاوندفر" العالمية للتوسع فى عمليات الشركة فى مصر وتوفير 5 آلاف فرصة عمل جديدة وذلك باستثمارات تصل إلى 65 مليون يورو خلال السنوات الأربع المقبلة.

تفاصيل مذكرة التفاهم

تنص مذكرة التفاهم على وضع إطار عام للشراكة بين الطرفين لتعزيز توسع الأعمال فى مجال خدمات التعهيد الموجهة للتصدير وتعزيز التعاون بين (إيتيدا) وشركة "فاوندفر" Foundever والتى بدورها ستركز على تقديم خدمات دعم العملاء، والدعم الفنى، والمبيعات لوجهات متعددة.

وقع مذكرة التفاهم المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، ومينا وهبة، رئيس شركة "فاوندفر" مصر، وذلك بحضور بينيديتا ميرندا، المدير العام لمنطقة الخدمات متعددة اللغات فى شركة "فاوندفر" وريكاردو فيرنانديز، المدير المالى لمنطقة الخدمات متعددة اللغات بالشركة، وريكاردو فيرداسكا، نائب الرئيس للعمليات لمنطقة الخدمات متعددة اللغات بالشركة، والمهندس محمود صفراطه، رئيس قطاع تطوير أسواق تكنولوجيا المعلومات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة "فاوندفر".

أكد د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن خطة شركة "فاوندفر" العالمية للتوسع فى عملياتها فى مصر يعكس النمو الذى تشهده صناعة التعهيد فى الدولة حيث تعد أحد أبرز الصناعات الواعدة التى تحظى فيها مصر بمكانة عالمية متميزة.

أشاد بخطة الشركة لإنشاء مركز جديد لها فى الأقصر الأمر الذى يعكس الثقة المتزايدة فى الكفاءات المصرية من مختلف أنحاء الجمهورية وقناعة الشركة بقدرات الشباب المصرى فى تقديم الخدمات لعملائها بكفاء وبلغات متعددة.

أكد حرص الوزارة على مواصلة الجهود المعنية لتعزيز قدرات مصر فى هذه الصناعة من خلال تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتوفير بنية تحتية رقمية قوية، بالإضافة إلى إطلاق المزيد من البرامج التدريبية بالتعاون مع الشركات العاملة فى مجالات التعهيد والتدريب لتلبية احتياجات الشركات من الكوادر المؤهلة من حيث المهارات التقنية، والمهارات اللغوية، والمهارات المطلوبة فى سوق العمل العالمى.

ويأتى المركز الجديد للشركة فى محافظة الأقصر والذى سيتم افتتاحه خلال النصف الأول من عام 2025، كجزء من رؤية الشركة لتوسيع انتشارها والاستفادة من المهارات المتميزة التى يتمتع بها الشباب المصرى فى مختلف أنحاء الجمهورية.

قال المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا): "تعكس خطة "فاوندفر" التوسعية فى مصر الثقة المتزايدة للشركات العالمية فى إمكانيات مصر كمقصد لتقديم خدمات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود.

نحن فخورون باختيار "فاوندفر" لمصر كمحور لعملياتها والتوسع بمختلف المحافظات، ما يدعم استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد ويؤكد على ثقة الشركات المتخصصة والرائدة عالميا فى الشباب المصرى والكوادر المؤهلة ذات المهارات اللغوية المتعددة بالقاهرة وفى صعيد مصر، بما يعزز من مكانة مصر كوجهة مفضلة لتصدير الخدمات."



وتقدم الشركة خدماتها من مراكزها فى مصر لعملائها بمختلف الأسواق العالمية، بما فى ذلك أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وأستراليا، والولايات المتحدة، وأمريكا اللاتينية وكندا، باستخدام 14 لغة مختلفة، مثل الإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والإيطالية، والألمانية، والهولندية، والتركية، والعربية.



قالت بينيديتا ميرندا، المدير العام لمنطقة الخدمات متعددة اللغات فى "فاوندفر": "نحن فخورون بتوسيع نطاق عملياتنا فى مصر من خلال توفير 5,000 فرصة عمل جديدة فى عدة مناطق، مما يعزز مكانة مصر كمركز عالمى لخدمات العملاء المميزة. هذا الإنجاز جاء بدعم كبير من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، وهو دليل على التزامنا بتمكين الشباب المصرى للعمل بكبرى الشركات العالمية.

أضافت أن استثمارنا فى الأقصر هو بداية توسعنا خارج القاهرة، ونحن على ثقة بقدرتها على أن تصبح مركزًا مهمًا لخدمات العملاء، مع خطط للتوسع فى مواقع جديدة مستقبلًا لدعم التنمية الرقمية والاقتصادية فى مصر.



وعلى هامش توقيع مذكرة التفاهم؛ بحث الجانبان سبل فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك فى مجال تنمية قدرات المهنيين المستقلين فى إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تأهيل الشباب للمنافسة بفاعلية فى أسواق العمل الحر والحصول على فرص عمل متميزة عبر منصات رقمية، وفى ضوء تنفيذ الشركة لبرنامج تمكين المرأة اقتصاديًا وتأهيلها للالتحاق بسوق العمل الحر؛ حيث تم مناقشة سبل التعاون فى تطوير المحتوى التدريبى للبرنامج مع العمل على نشر المبادرة فى كافة أنحاء الجمهورية.



أوضح مينا وهبة، رئيس شركة "فاوندفر" مصر قائلا: " تمتلك مصر إمكانيات هائلة، ونحن سعداء بأن نكون جزءًا من هذا النمو. من خلال توفير فرص عمل فى القاهرة والأقصر والمناطق المحيطة، نعمل على تمكين الشباب المصرى من بناء مستقبل مهنى ناجح بالقرب من أماكن إقامتهم، مما يعزز التنمية المحلية ويخلق فرصًا جديدة.

رؤية مصر للتحول كمركز عالمي لخدمات الأعمال

يتماشى هذا التوسع مع رؤية مصر للتحول إلى مركز عالمى لخدمات لأعمال، ونحن فخورون بدعم هذا الهدف، ونشكر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و"إيتيدا" على دعمهم المستمر وتعاونهم لتسهيل توسع عملياتنا فى جميع أنحاء مصر. بينما يمثل توسعنا فى الأقصر خطوة جديدة، تظل القاهرة مركزًا رئيسيًا للتميز فى تقديم الخدمات المتطورة."

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