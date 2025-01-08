هيئة الدواء تحذر من تناول اللحوم مع هذه الأدوية

حذرت هيئة الدواء المصرية من حدوث تداخلات وتفاعلات بين الأدوية والبروتينات وتناول اللحوم​.

هيئة الدواء تحذر من تفاعلات الأدوية مع البروتين

وقالت هيئة الدواء المصرية إنه في بعض الأحيان، يكون للنظام الغذائي ونمط الحياة تأثير كبير على الأدوية التي يتم تناولها، فقد تؤثر بعض الأطعمة الدهنية والغنية بالبروتين والألياف على امتصاص بعض الأدوية.​

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وأكدت هيئة الدواء المصرية أنه توجد البروتينات بشكل رئيسي في اللحوم، والأسماك، والبيض، والجبن، واللبن، والمكسرات، والفاصوليا، والبقول.​

ونصحت بإستشارة الصيدلي للتنسيق بين موعد تناول الدواء وتناول الأطعمة الغنية بالبروتينات، ولا يُنصح بإيقاف تناول البروتينات تماما، ما لم ينصح الطبيب بغير ذلك.​

​أدوية ممنوع تناولها مع اللحوم مباشرة

اوضحت هيئة الدواء المصرية أن هذه الأدوية تتضمن:

١- عقار بروبرانولول المستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم

قد يؤدي التغيير في النظام الغذائي من عالي الكربوهيدرات إلى عالي البروتين إلى تفاعل محتمل بين دواء بروبرانولول والبروتين.

كما قد يؤدي التناول المتزامن للبروتين والبروبرانولول إلى زيادة الآثار الجانبية للدواء مثل تباطئ معدل ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم، وقد يحدث ضيق في القصبة الهوائية

و لتجنب حدوث ذلك يجب تناول أقراص بروبرانولول العادية فورية الامتصاص على معدة فارغة، أما الكبسولات ممتدة المفعول فيمكن تناولها مع أو بدون الطعام ولكن يجب أن تكون متسقة فيما يتعلق بالطعام

٢- عقار الثيوفيللين المستخدم لعلاج التوسع في الشعب الهوائية

قد يؤدي الغذائي الغني بالبروتين الى تخلص الجسم من عقار ثيوفيللين بشكل ملحوظ وبالتالي خفض مستوى الدواء في الجسم ومن ثم تأثيره، وذلك مقارنة بالنظام الغذائي العادي.

لتجنب حدوث هذا، يجب عدم الإفراط في تناول البروتين الغذائي مع تناول عقار ثيوفيللين

٣- دواء ليفودوبا المستخدم في علاج الشلل الرعاش

الوجبات الغنية بالبروتينات قد تؤخر امتصاص ليفودوبا وتقلل من تركيزه في البلازما

لذلك، يُنصح مرضى الباركنسون الذين يتم علاجهم بهذا الدواء بتناوله على الأقل ٣٠-٤٥ دقيقة قبل الوجبات

٤- دواء الوارفارين الذي يستخدم لسيولة الدم

يوجد تفاعل محتمل بين عقار الوارفارين واتباع نظام غذائي عالي البروتين.

فقد ثبت أن الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين تزيد من مستويات الألبومين في الدم، مما يؤدي إلى زيادة ارتباط الوارفارين بألبومين الدم، مما يقلل من تأثير الوارفارين المضاد للتخثر.

كانت حذرت هيئة الدواء المصرية من حدوث تفاعلات دوائية بين الأدوية والفيتامينات والطعام.

وقالت هيئة الدواء المصرية إن التفاعلات الدوائية لا تقتصر فقط على التفاعلات الدوائية بين دوائين، بل يمكن أن تكون بين الدواء والمكملات الغذائية أوالفيتامينات أو الأدوية العشبية، وبين الدواء والشراب أو الطعام.​

وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى أن التفاعلات الدوائية يمكن أن تجعل الدواء أقل فعالية، أو تسبب آثارا جانبية غير متوقعة قد تكون ضارة.​

أحسن طريقة لتناول الدواء وتحقيق أقصى استفادة ممكنة

ونصحت بضرورة معرفة التفاعلات الدوائية المحتملة لأى دواء وأحسن طريقة لتناول الدواء وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

كما حذرت هيئة الدواء المصرية من وجود تفاعلات دوائية بين أقراص الحديد التي يتم تناولها لعلاج الأنيميا وبين بعض الأدوية والأطعمة التي يتم تناولها يوميا.

وقالت هيئة الدواء المصرية إنه قد يصف الطبيب أقراص الحديد لعلاج الأنيميا حسب الحالة الصحية، وقد تحدث بعض التفاعلات الدوائية بين أقراص الحديد وبعض الأدوية أو الأطعمة، والتي يمكن أن تؤثر بالسلب على امتصاص الحديد؛ مما يقلل من الانتفاع منه.

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