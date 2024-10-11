إجراءات وخطوات الحصول على سيارات المعاقين

يتساءل العديد من ذوي الهمم عن إجراءات وخطوات وشروط حصولهم على سيارة المعاقين ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي عددا من الشروط لحصول الأشخاص ذوي الهمم، على سيارة المعاقين.

شروط التقديم على سيارات ذوي الهمم

وتضمنت شروط التقديم على سيارات ذوي الهمم عدد من الإجراءات وجاءت كالتالي:

- أن يحمل المتقدم بطاقة الخدمات المتكاملة.

- أن تكون التجهيزات الخاصة بالسيارة مطابقة للتقرير الطبي الذي أعده القومسيون.

- أن يجتاز الشخص الكشف الطبي.

- أن يكون الشخص الراغب في الحصول على سيارة معاقين مصري الجنسية

- أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة.

خطوات الحصول على سيارة المعاقين



وعن خطوات الحصول على سيارة معاقين فهناك عدد من الإجراءات والخطوات التي يجب اتباعها للحصول على السيارة وتشمل ما يلي:

- زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية.

- حجز موعد لإجراء الكشف الطبي سيارات المجهزة عبر موقع وزارة الصحة.

- إدخال البيانات الأساسية المطلوبة، والتي تتضمن ما يلي:

بطاقة الرقم القومي.

رقم بطاقة الخدمات المتكاملة.

الحالة الاجتماعية للمستفيد.

العنوان التفصيلي للمتقدم على سيارة المعاقين

الوظيفة التي يشغلها المتقدم

رقم التليفون للتواصل

- تحديد نوع الإعاقة، سواء كانت حركية، سمعية، بصرية، ذهنية، نفسية، أمراض دم، وغيرها من الإعاقات.

- اختيار تاريخ الكشف الطبي.

ـ تحديد مكان الكشف الطبي.

ـ اختيار الجمرك المطلوب الحصول على السيارة من خلاله.

- بعد الكشف الطبي يتم معرفة قدرة الفرد على قيادة السيارة.

وبعد استيفاء تلك الخطوات تقوم إدارة المرور بفحص المستندات، وإذا كانت المستندات كاملة وصحيحة، يتم إصدار خطاب موافقة إلى صاحب السيارة، وبعد الحصول على خطاب الموافقة، يقوم صاحب السيارة بشراء سيارة جديدة من أحد الموزعين المعتمدين.

المخالفات الخاصة بسيارات المعاقين

ورصدت الحكومة بعض المخالفات الخاصة بسيارات المعاقين باستغلال الأشخاص الطبيعيين لذوي الهمم للحصول على السيارة، وقيام غير المستحقين للسيارات باستغلال الحق القانوني والتحايل عليه، ما أدى إلى وضع ضوابط جديدة لحصول ذوي الهمم على السيارات المعفاة من الجمارك، كما أوضحت الضوابط الجديدة أنّه حال ثبوت مخالفة خاصة بسيارات المعاقين، يتم حرمان الشخص ذوي الإعاقة من الحصول على سيارة معاقين مدى الحياة.