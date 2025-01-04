السبت 04 يناير 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل البانيه، بطريقة سهلة وبأقل التكاليف

طريقة البانيه المقرمش
طريقة البانيه المقرمش

طريقة عمل البانيه، بطريقة سهلة، ولا تستغرق وقتا طويلا، من أكثر الوصفات التي تفضلها ستات البيوت، فهي تتوافر فيها جميع العناصر التي تبحث عنها كل ست بيت، فهي غنية بالعناصر الغذائية المفيدة، وغير مكلفة وسريعة التحضير.

ونقدم طريقة عمل البانيه بطريقة سهلة، وبأقل التكاليف، وبوصفتين مختلفتين، إحداهما مقلية ومقرمشة، والوصفة الأخرى، صحية ومطهية في الفرن.

طريقة البانيه
طريقة البانيه


مكونات عمل البانيه المقلي المقرمش
 

نصف كيلو صدور فراخ مقطعة شرائح متوسطة.
بصلة مفرومة يؤخذ منها ماؤها فقط
فصين ثوم مفرومين
ملح 
فلفل
نصف ملعقة صغيرة زنجبيل
نصف ملعقة صغيرة قرفة
ثوم بودرة
بصل بودرة
ملعقة سكر
دقيق
بقسماط مطحون
بيضتين
ملعقة نشا

 

طريقة عمل البانيه بطريقة سهلة
 

في وعاء توضع شرائح البانيه بعد غسلها، ويوضع عليها ماء حتى يغطيها، ويضاف له ملعقة كبيرة ملح، وملعقة كبيرة من السكر، ورشة فلفل أسود، ويترك في تلك التتبيلة لمدة  تقل عن 3 ساعات، ولا تزيد عن 5 ساعات.
بعد ذلك تنشل الفراخ من الماء، ويشطف بالماء جيدا.
يضاف لشرائح الفراخ، ماء البصل، والثوم المفروم، وكل التوابل، ويترك في التتبيلة لمدة نصف ساعة.
بعد ذلك نغمس كل شريحة في الدقيق، من جميع الجهات، لتأخذ طبقة رقيقة.
وبعد ذلك نخفق البيضتين، ونضيف لهم رشة فلفل أسود، ونضع فيهم كمية الفراخ، مع التقليب جيدا، حتى يغطي البيض كل شرائح البانيه.
نضيف بعد ذلك ملعقة النشا، إلى كمية كافية من البقسماط، ونغمس كل شريحة في البقسماط، ليغطيها من جميع الجهات.
بعد أن ننتهي من كل الكمية، نضع على النار، كمية من الزيت، وعندما يسخن، نقلي فيه البانيه، حتى يكتسب اللون الذهبي المميز، وننشله، ونضعه في مصفاة، حتى يتخلص من أي زيت زائد.

 

ملحوظة:
لا يوضع البانيه فور خروجه من الزيت على ورق تنشيف؛ حتى يحتفظ بقرمشته، والبديل أن يوضع في مصفاة، حتى يتخلص من أي زيوت ما زالت عالقة به.

 

طريقة عمل البانيه في الفرن بدون قلي
 

البانيه
البانيه


ولأن الكثير من ستات البيوت تبحث عن طرق الأكل الاسهل، والاسرع، وكذلك الاكثر صحية، فتحاول ستات البيوت البحث عن بدائل القلي بالزيت، ولذلك نستعرض في السطور التالية، طريقة عمل البانيه بطريقة سريعة وآمنة بدون قلي في الزيت

مكونات عمل البانيه في الفرن:
نصف كيلو صدور فراخ مقطعة شرائح متوسطة.
بصلة مفرومة يؤخذ منها ماؤها فقط
فصين ثوم مفرومين
ملح 
فلفل
نصف ملعقة صغيرة زنجبيل
نصف ملعقة صغيرة قرفة
ثوم بودرة
بصل بودرة
ملعقة سكر
دقيق
بقسماط مطحون
بيضتين
ملعقة نشا
معلقتين زيت

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خطوات عمل البانيه بدون قلي

في وعاء توضع شرائح البانيه بعد غسلها، ويوضع عليها ماء حتى يغطيها، ويضاف له ملعقة كبيرة ملح، وملعقة كبيرة من السكر، ورشة فلفل أسود، ويترك في تلك التتبيلة لمدة  تقل عن 3 ساعات، ولا تزيد عن 5 ساعات.
بعد ذلك تنشل الفراخ من الماء، ويشطف بالماء جيدا.
يضاف لشرائح الفراخ، ماء البصل، والثوم المفروم، وكل التوابل، ويترك في التتبيلة لمدة نصف ساعة.
بعد ذلك نغمس كل شريحة في الدقيق، من جميع الجهات، لتأخذ طبقة رقيقة.
وبعد ذلك نخفق البيضتين، ونضيف لهم رشة فلفل أسود، ونضع فيهم كمية الفراخ، مع التقليب جيدا، حتى يغطي البيض كل شرائح البانيه.
نضيف بعد ذلك ملعقة النشا، إلى كمية كافية من البقسماط، ونضيف لها قطرات من الزيت بشكل تدريجي مع التقليب، حتى يصبح مثل رمال البحر المبللة.
نغمس شرائح البانيه في البقسماط جيدا، ليغطيها من جميع الجهات.
بعد أن ننتهي من كل الكمية، نرصه في صينية فرن، ونضعه في فرن ساخن على درجة حرارة متوسطة، حتى يكتسب اللون الذهبي المميز، ويكون جاهزا للأكل.
 

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