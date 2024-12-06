الكيلو يصل إلى 260 جنيها، ننشر أسعار السمن والزبدة البلدي بالأسواق الشعبية

سجلت أسعار السمن البلدي والزبدة الفلاحي تباينًا في الأسواق الشعبية، بالتزامن مع زيادة الإقبال عليها بالشراء، إذ يعد الشتاء موسمًا رائجًا للبيع وشراء السمن البلدي، حيث تفضل السيدات شراء السمنة البلدي والزبدة الفلاحي بكميات تكفي استهلاكها على مدار العام وتخزينها بداية من فصل الشتاء.

أسعار السمن البلدي والزبدة الفلاحي في الأسواق، فيتو

تباين سعر السمن البلدي والزبدة الفلاحي في الأسواق

ورصدت «فيتو» تباين أسعار السمنة البلدي والزبدة الفلاحي في الأسواق الشعبية، وفي المحال التجارية المتخصصة في بيع منتجات الألبان، التي قدمت عروض على السمن البلدي السائبة أو المعبأة.

أسعار السمن البلدي والزبدة الفلاحي في الأسواق، فيتو

سعر الزبدة الفلاحي والسمن البلدي في الأسواق

ووفق جولة «فيتو» جاءت أسعار الزبدة الفلاحي والسمن البلدي في الأسواق والمحال التجارية، كالآتي:

أسعار السمن البلدي والزبدة الفلاحي في الأسواق، فيتو

أسعار السمن البلدي الجاموسي السائبة والمعبأة في الأسواق

البداية مع سعر السمنة الجاموسي السائبة والمعبأة في الأسواق، وهي كالآتي:

أسعار السمن البلدي والزبدة الفلاحي في الأسواق، فيتو

تراوحت سعر كيلو السمنة الجاموسي من 250 إلى 260 جنيهًا. تراوح سعر سمن جاموسي بلدي معبأة في برطمان وزن 940 جرامًا من 189 جنيهًا إلى 279 جنيهًا.

أسعار السمن البلدي والزبدة الفلاحي في الأسواق، فيتو

أسعار السمن البلدي البقري السائبة والمعبأة في الأسواق

وعن سعر السمنة البقري السائبة والمعبأة في الأسواق، فجاءت كالأتي:

تراوحت سعر كيلو السمنة البقري من 230 إلى 240 جنيهًا.

تراوح سعر سمن بلدي بقري معبأة في برطمان وزن 940 جرامًا من 179 جنيهًا إلى 269 جنيهًا.

أسعار السمن البلدي والزبدة الفلاحي في الأسواق، فيتو

أسعار الزبدة الفلاحي في الأسواق

وفيما يخص سعر الزبدة الفلاحي في الأسواق، فجاءت كالآتي:

تراوح سعر زبدة فلاحي جاموسي وزن كيلو من 160 إلى 200 جنيهًا. تراوح سعر زبدة فلاحي بقري وزن كيلو من 150 إلى 190 جنيهًا.

أسعار السمن البلدي والزبدة الفلاحي في الأسواق، فيتو

عروض على أسعار السمن البلدي الجاموسي والبقري

وبالحديث عن العروض المقدمة على سعر السمن البلدي الجاموسي والبقري، فجاءت كالآتي:

تراوح سعر السمنة البلدي الفلاحي (عرض وزن 2 كيلو) من 360 إلى 548 جنيهًا.

تراوح سعر سمنة جاموسي بلدي (عرض وزن 5 كيلوات) من 825 جنيهًا إلى 1395 جنيهًا.

تراوح سعر سمنة بقري بلدي (عرض وزن 5 كيلوات) من 800 جنيه إلى 1345 جنيهًا.

أسعار السمن البلدي والزبدة الفلاحي في الأسواق، فيتو

عروض على أسعار الزبدة البلدي الجاموسي والبقري

كما قدمت المحال التجارية عروض على سعر الزبدة البلدي الجاموسي والبقري، وجاءت أسعارها كالأتي:

تراوح سعر الزبدة البلدي الفلاحي (عرض وزن 2 كيلو) من 285 إلى 388 جنيهًا. تراوح سعر الزبدة البلدي جاموسي (عرض وزن 5 كيلوات) من 750 إلى 1000 جنيه. تراوح سعر الزبدة البلدي بقري (عرض وزن 5 كيلوات) من 700 إلى 945 جنيهًا.

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