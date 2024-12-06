السبت 07 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الكيلو يصل إلى 260 جنيها، ننشر أسعار السمن والزبدة البلدي بالأسواق الشعبية

أسعار السمن البلدي
أسعار السمن البلدي والزبدة الفلاحي في الأسواق، فيتو

سجلت أسعار السمن البلدي والزبدة الفلاحي تباينًا في الأسواق الشعبية، بالتزامن مع زيادة الإقبال عليها بالشراء، إذ يعد الشتاء موسمًا رائجًا للبيع وشراء السمن البلدي، حيث تفضل السيدات شراء السمنة البلدي والزبدة الفلاحي بكميات تكفي استهلاكها على مدار العام وتخزينها بداية من فصل الشتاء.

<span style=
أسعار السمن البلدي والزبدة الفلاحي في الأسواق، فيتو

تباين سعر السمن البلدي والزبدة الفلاحي في الأسواق

ورصدت «فيتو» تباين أسعار السمنة البلدي والزبدة الفلاحي في الأسواق الشعبية، وفي المحال التجارية المتخصصة في بيع منتجات الألبان، التي قدمت عروض على السمن البلدي السائبة أو المعبأة.

<span style=
أسعار السمن البلدي والزبدة الفلاحي في الأسواق، فيتو

سعر الزبدة الفلاحي والسمن البلدي في الأسواق

ووفق جولة «فيتو» جاءت أسعار الزبدة الفلاحي والسمن البلدي في الأسواق والمحال التجارية، كالآتي:

<span style=
أسعار السمن البلدي والزبدة الفلاحي في الأسواق، فيتو

أسعار السمن البلدي الجاموسي السائبة والمعبأة في الأسواق

البداية مع سعر السمنة الجاموسي السائبة والمعبأة في الأسواق، وهي كالآتي:

<span style=
أسعار السمن البلدي والزبدة الفلاحي في الأسواق، فيتو
  1. تراوحت سعر كيلو السمنة الجاموسي من 250 إلى 260 جنيهًا.
  2. تراوح سعر سمن جاموسي بلدي معبأة في برطمان وزن 940 جرامًا من 189 جنيهًا إلى 279 جنيهًا.
<span style=
أسعار السمن البلدي والزبدة الفلاحي في الأسواق، فيتو

أسعار السمن البلدي البقري السائبة والمعبأة في الأسواق

وعن سعر السمنة البقري السائبة والمعبأة في الأسواق، فجاءت كالأتي:

  • تراوحت سعر كيلو السمنة البقري من 230 إلى 240 جنيهًا.
  • تراوح سعر سمن بلدي بقري معبأة في برطمان وزن 940 جرامًا من 179 جنيهًا إلى 269 جنيهًا.

<span style=
أسعار السمن البلدي والزبدة الفلاحي في الأسواق، فيتو

 أسعار الزبدة الفلاحي في الأسواق

وفيما يخص سعر الزبدة الفلاحي في الأسواق، فجاءت كالآتي:

  1. تراوح سعر زبدة فلاحي جاموسي وزن كيلو من 160 إلى 200 جنيهًا.
  2. تراوح سعر زبدة فلاحي بقري وزن كيلو من 150 إلى 190 جنيهًا.
<span style=
أسعار السمن البلدي والزبدة الفلاحي في الأسواق، فيتو

عروض على أسعار السمن البلدي الجاموسي والبقري

وبالحديث عن العروض المقدمة على سعر السمن البلدي الجاموسي والبقري، فجاءت كالآتي:

  • تراوح سعر السمنة البلدي الفلاحي (عرض وزن 2 كيلو) من 360 إلى 548 جنيهًا.
  • تراوح سعر سمنة جاموسي بلدي (عرض وزن 5 كيلوات) من 825 جنيهًا إلى 1395 جنيهًا.
  • تراوح سعر سمنة بقري بلدي (عرض وزن 5 كيلوات) من 800 جنيه إلى 1345 جنيهًا.
<span style=
أسعار السمن البلدي والزبدة الفلاحي في الأسواق، فيتو

عروض على أسعار الزبدة البلدي الجاموسي والبقري

كما قدمت المحال التجارية عروض على سعر الزبدة البلدي الجاموسي والبقري، وجاءت أسعارها كالأتي: 

  1. تراوح سعر الزبدة البلدي الفلاحي (عرض وزن 2 كيلو) من 285 إلى 388 جنيهًا.
  2. تراوح سعر الزبدة البلدي جاموسي (عرض وزن 5 كيلوات) من 750 إلى 1000 جنيه.
  3. تراوح سعر الزبدة البلدي بقري (عرض وزن 5 كيلوات) من 700 إلى 945 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار السمن سعر السمن سعر كيلو السمن سعر السمنة أسعار السمنة أسعار كيلو السمن فيتو موقع فيتو سعر الزبدة أسعار الزبدة سعر الزبدة اليوم اسعار الزبده اليوم اسعار السمنه البلدي اليوم سعر السمنه اليوم كيلو السمنه بكام السمنه البلدي زبده بلدي

الأكثر قراءة

ولد في السعودية وهاجر إلى سوريا ورأسه يساوي 10 ملايين دولار، من هو الجولاني؟

إصابة 6 أشخاص بينهم ضابط ومعاون شرطة في حريق عمارتين بأسوان وإجراء عاجل من المحافظ

تحذير من هذه الظاهرة الجوية غدا على الطرق

بكام سعر كيلو السكر في السوق اليوم الجمعة؟

تعرف على التحويلات المرورية بعد الغلق الكلي لمحور 26 يوليو لمدة 7 أشهر

اتحاد جدة يحسم الكلاسيكو أمام النصر بالضربة القاضية (فيديو)

باريس سان جيرمان يتعادل سلبيا مع أوكسير ويستمر في صدارة الدوري الفرنسي

مسلسل "ساعته وتاريخه" يتصدر قائمة التريند على اليوتيوب

منوعات

المزيد

روسيا تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الكوكايين إلى أوروبا

زوجة مغربية تتهم زوجها رسميا بالاغتصاب

بالدبس المغلي،أغرب محاولة انتحار لـ فران في تركيا

بيع ساعة جمال عبد الناصر بـ 840 ألف دولار (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 06- 12- 2024

بكام سعر كيلو السكر في السوق اليوم الجمعة؟

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الجمعة 6- 12- 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 06- 12- 2024

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع أورلاندو.. الزمالك ضد إنيمبا.. ليفربول أمام جيرونا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 7 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم التكبير في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

أهمية الدعاء وجهاد النفس وكيفية قبول التوبة

المزيد
الجريدة الرسمية