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اقتصاد

شعبة المحمول: لم يصدر قرار رسمي بوقف الهواتف المستوردة من الخارج

وقف الهواتف المحمولة
وقف الهواتف المحمولة المستوردة، فيتو

كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، حقيقة ما يشاع ويتردد بشأن وقف الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج بداية العام المقبل.

 

الرسوم الجمركية للهواتف المحمولة

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": ما علمناه بأن الجمارك في المطار قامت بوضع "بانر" أو لافتة بشأن إعلام الراكب بضرورة التوجه لموظف الجمارك لسداد أي رسوم جمركية على أي هاتف قام بشرائه من الخارج.

 

قرار وقف الهواتف المحمولة المستوردة

وأكد: أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي بشأن وقف الهواتف المحمولة من الخارج أو إلزام المواطن القادم من الخارج بسداد أي رسوم جمركية على أي هاتف محمول.

 

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تطبيق قرار وقف الهواتف المحمولة المستوردة

وأوضح: أنه من المتوقع تطبيق قرار إيقاف الهواتف المحمولة المستوردة أو الواردة من الخارج بدءًا من 1 يناير 2025، معقبا: القرار سيطبق على الهواتف الجديدة بدءًا من موعد إعلان القرار، أما الهواتف القديمة لن يتم تعطيلها.

 

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