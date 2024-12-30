الضاني يتراجع 9.5 جنيهات، تباين أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الإثنين 30/ 12/ 2024

أسعار اللحوم اليوم، سجلت أسعار اللحوم تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحمة اليوم في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم في الأسواق، وتشمل سعر لحوم الكندوز، أسعار اللحم الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

سعر اللحمة اليوم

انخفاض سعر اللحمة الضاني الصافي بالأسواق

انخفض سعر اللحم الضأن الصافي بنحو 5.5 جنيهات مقارنة بسعره السابق؛ إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 417.7 جنيه، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 320 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

انخفاض أسعار اللحمة الضاني بالعظم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 392.6 جنيه، بانخفاض 9.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 320 جنيهًا إلى 460 جنيهًا في أسواق المحافظات.

سعر اللحمة اليوم

ارتفاع أسعار اللحمة البتلو في أسواق المحافظات

وسجل سعر اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي، في محلات الجزارة ارتفاعًا يقدر بـ 4 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 415 جنيهًا في الأسواق.

وتراوح أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 330 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

سعر اللحمة اليوم

سعر كيلو اللحمة“البتلو” بالعظم في الأسواق

ووفقًا لرصد البوابة الحكومية، جاءت أسعار لحوم البتلو بالعظم كالتالي:

بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 393.5 جنيه.

سجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 330 جنيهًا في أسواق المحافظات.

سجل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.

سعر اللحمة اليوم

انخفاض سعر كيلو اللحمة الكندوز الكبير في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 355.4 جنيه، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيهًا و400 جنيه.

انخفاض سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 391.6 جنيه في الأسواق، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 300 جنيه للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

سعر اللحمة اليوم

ارتفاع سعر كيلو اللحمة الكندوز متوسط السن في الأسواق

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، فسجل ارتفاعًا يقدر بـ 5 جنيهات عن سعره السابق، وجاءت أسعاره كالآتي:

سجل متوسط سعر لحم كندوز قدره نحو 396.8 جنيه في الأسواق.

بلغ سعر كيلو اللحم كندوز متوسط السن 320 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق.

يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.

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