التضامن الاجتماعي: 685 لجنة تظلم لفحص طلبات كارت الخدمات المتكاملة

تابعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا عن عمل لجان التظلمات المشكلة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بكافة محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وتيسيرًا على الأشخاص ذوي الإعاقة لحصولهم على حقوقهم التي كفلتها الدولة لهم.

المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان



وأشار التقرير إلى أنه منذ بدء عمل لجان التظلمات وحتى تاريخه توافد عدد 71,184 مواطنا لتقديم تظلماتهم لدى مديريات التضامن الاجتماعي ومكاتب التأهيل التابعة لنطاق سكنهم الجغرافي على مستوى 27 محافظة بالجمهورية.

وأوضح التقرير أنه تم عقد عدد 685 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية وانتهت هذه اللجان من الكشف الطبي والوظيفي وفحص عدد 36,912 تظلما، وقد تغيب عدد 5,645 مواطنا عن الحضور، وجار العمل فى الفترة المقبلة على إيجاز عدد 34,920 تظلما ممن هم بقوائم الانتظار.

بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة



وأشار التقرير أيضًا إلى أنه تم قبول عدد 2,984 مواطنا من المتقدمين للتظلمات، وجار العمل على استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لهم، فى حين أنه تم رفض تظلمات عدد 23,594 مواطنا لعدم توافق حالتهم الطبية والوظيفية مع معايير الاستحقاق، هذا وقد تم تأجيل النظر فى تظلمات عدد 4,689 مواطنا، وتقرر إعادة عرضهم على هذه اللجان مرة أخرى بعد استكمال المستندات وإحضار بعض الفحوصات المطلوبة.