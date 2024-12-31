أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار نسكافيه بداية من الغد.. شعبة المحمول تكشف مفاجأة صادمة بشأن هواتف الخطين.. بدء تطبيق مد الإعفاء من الرسوم لعملاء إنستاباي..انخفاض في أسعار الفراخ

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.



تباين أسعار اللحوم في الأسواق بختام عام 2024

أسعار اللحوم اليوم، سجلت أسعار اللحوم تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم في الأسواق، وتشمل سعر لحوم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

ارتفع سعر اللحم الضأن الصافي بنحو 1.5 جنيه مقارنة بسعره السابق؛ إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 419 جنيهًا، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 320 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 390.3 جنيه، بانخفاض 2.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 320 جنيهًا إلى 460 جنيهًا في أسواق المحافظات.

وسجل سعر اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي، في محلات الجزارة ارتفاعًا يقدر بـ 7 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 422 جنيهًا في الأسواق.

وتراوح أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.



انخفاض سعر كيلو اللحمة“البتلو” بالعظم في الأسواق

ووفقًا لرصد البوابة الحكومية، انخفض سعر اللحوم البتلو بنحو 1.5 جنيه، وجاءت أسعار لحوم البتلو بالعظم كالتالي:

بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 392.2 جنيه.

سجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 340 جنيهًا في أسواق المحافظات.

سجل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.

رئيس شعبة المحمول يكشف مفاجأة صادمة بشأن هواتف الخطين

جمارك الهواتف المحمولة، قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية: "لن يكون هناك محاسبة للمحمول الوارد من الخارج بأثر رجعي".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": سيكون هناك إجراءات سريعة في المطار لتسهيل تسجيل المحمول الوارد من الخارج.

وأكد: “أن الرسوم الجمركية 38.5% على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج ليست بجديدة، لافتًا: لدينا 5 مصانع في مصر تقوم بتصنيع الهواتف المحمولة ولا زيادة في الأسعار”.

وأوضح: “من يمتلك هاتفا محمولا بخطين يجب عليه أن يقوم بتفعيل الخط الثاني حتى لا يدفع رسوما جمركية أو يتم إيقافه وتعطيله”.

في وقت سابق، أوضح شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه لا توجد أي ضريبة جديدة على الهواتف المحمولة وما نقوم به حوكمة لمنع التهريب والإفلات من سداد الرسوم الجمركية، مؤكدًا أن رسوم الجمارك على الهواتف المحمولة المستوردة أو القادمة من الخارج تصل إلى 38.5% منها ضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية ورسوم الجمارك.

أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024



أسعار الذهب، شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 داخل الأسواق ومحلات الصاغة



وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ أسعارالذهب اليوم في الصاغة أولًا بأول.

اسعار الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4268 جنيهًا للبيع.

اسعار الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3735 جنيهًا للبيع.

اسعار الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3201 جنيه للبيع.

اسعار الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2490 جنيهًا للبيع.

غدا، إجازة رسمية بالبورصة والرقابة المالية بمناسبة انتهاء السنة المالية

قررت إدارة البورصة المصرية أن يكون غدا الأربعاء الموافق 1 يناير 2025 إجازة رسمية للعاملين بالبورصة المصرية بمناسبة انتهاء السنة المالية، ويستأنف العمل بالبورصة يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025.

كما قررت الهيئة العامة للرقابة المالية في ضوء انتهاء السنة المالية للبنوك في 31 ديسمبر 2024، وتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، أن يكون يوم غد الأربعاء الموافق الأول من يناير عام 2025 إجازة، على أن يتم استئناف العمل يوم الخميس الموافق 2 يناير 2025.

غدا، بدء تطبيق قرار مد الإعفاء من الرسوم لعملاء إنستاباي

يبدأ البنك المركزي اعتبارا من غد الأربعاء أول يناير 2025 تطبيق قرار مد إعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه المصري، وكذلك مد الإعفاء من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي.

وقال البنك إن ذلك يأتي في إطار رؤية مصر 2030 لدعم التحول الرقمي.

وأضاف البنك في بيان له أنه تأتي هذه القرارات – التي تسري اعتبارًا من 1 يناير 2025 ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتعزيز الشمول المالي.

جدير بالذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية- التي تم إطلاقها في إبريل 2022- تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة





ارتفاع أسعار نسكافيه بداية من الغد



كشف حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، عن ارتفاع أسعار نسكافيه لبعض الأصناف، بداية من غدًا الأربعاء 1 يناير 2025.

وبمقارنة أسعار نسكافيه بالسابقة، يتضح أن الشركة رفعت سعر الأظرف (الكيس صغير الحجم) ارتفاعًا تراوح ما بين جنيه وجنيهين.

أسعار نسكافيه الجديدة بعد الزيادة في الأسواق

وعن أسعار نسكافيه بعد الزيادة (سعر البيع المقترح) للمستهلك، فهي كالتالي:

بلغ سعر نسكافيه سينت ستيك شوكولاتة 12 (24 × 18 جم) EO نحو 7 جنيهات للمستهلك. بلغ سعر نسكافيه جين ستيك كراميل 12/24 × 180 جم نحو 7 جنيهات للمستهلك. بلغ سعر نسكافيه 3 في 1 فانيليا 12 نحو 7 جنيهات للمستهلك. بلغ سعر نسكافيه بي ستيك بالحليب ( 24/12 × 200) نحو 9 جنيهات للمستهلك. بلغ سعر نسكافيه جولد (12×21جم) نحو 10 جنيهات للمستهلك. بلغ سعر نسكافيه جولد دان نحو 145 جنيهًا للمستهلك. بلغ سعر نسكافيه جولد دارك نحو 493 جنيهًا للمستهلك.

أسعار نسكافيه في يناير 2025

بلغ سعر نسكافيه جولد إسبرسو برطمان 6 × 100 جم نحو 324 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر نسكافيه جولد ديسيف نحو 324 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر نسكافيه جولد اورج سيمب جارايت 12 × 100 جم نحو 324 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر نسكافيه كلاسيك داون برطمان 12×47.5 جرام نحو 33 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر نسكافية كلاسيك عبوة نحو 162.5 جنيه للمستهلك.

بلغ سعر نسكافيه كلاسيك - علبة 6 × 190 جم نحو 306.6 جنيه.

بلغ سعر نسكافيه لاتيه جاهز للشرب 24 × 220 مل نحو 35 جنيهًا.

بلغ سعر نسكافيه ريو موكا 24 × 220 مل نحو 35 جنيهًا للمستهلك.

بلغ سعر نسكافيه كابتشينو جاهز للشرب 24 × 220 مل نحو 35 جنيهًا للمستهلك.





البورصة تربح 30 مليار جنيه بختام تعاملات آخر جلسات العام 2024

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، 31 ديسمبر، آخر جلسات العام 2024، وربح رأس المال السوقي 30 مليار جنيه عند مستوى 2.169 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 29740 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 36828 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 13079 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 8143 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 11217 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 3086 نقطة.

انخفاض ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء



أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء، سجلت أسعار الفراخ انخفاضًا ملحوظًا، إذ تراوحت الانخفاضات في سعر كيلو الفراخ ما بين 1.5 جنيه و4.5 جنيه؛ وفقًا لآخر تحديث، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وتستعرض «فيتو» أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2024 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم الثلاثاء، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 85.6 جنيه، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 75 جنيهًا إلى 95 جنيها للكيلو للمستهلك.



أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 116.7 جنيه للكيلو للمستهلك، بانخفاض 4.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 85 جنيهًا إلى 135 جنيهًا للمستهلك.

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