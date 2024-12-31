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اقتصاد

رئيس شعبة المحمول يكشف مفاجأة صادمة بشأن هواتف الخطين

الهواتف المحمولة
الهواتف المحمولة المستوردة، فيتو

جمارك الهواتف المحمولة، قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية: "لن يكون هناك محاسبة للمحمول الوارد من الخارج بأثر رجعي".

 

إجراءات سريعة في المطار

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": سيكون هناك إجراءات سريعة في المطار لتسهيل تسجيل المحمول الوارد من الخارج.

 

رسوم الجمارك على الهواتف المحمول المستوردة

وأكد: “أن الرسوم الجمركية 38.5% على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج ليست بجديدة، لافتًا: لدينا 5 مصانع في مصر تقوم بتصنيع الهواتف المحمولة ولا زيادة في الأسعار”. 
 

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المالية: 38.5% رسوم جمركية على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج

 

جمارك الهاتف المحمول ذو الخطين 

وأوضح: “من يمتلك هاتفا محمولا بخطين يجب عليه أن يقوم بتفعيل الخط الثاني حتى لا يدفع رسوما جمركية أو يتم إيقافه وتعطيله”.

 

نسبة الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة


في وقت سابق، أوضح شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه لا توجد أي ضريبة جديدة على الهواتف المحمولة وما نقوم به حوكمة لمنع التهريب والإفلات من سداد الرسوم الجمركية، مؤكدًا أن رسوم الجمارك على الهواتف المحمولة المستوردة أو القادمة من الخارج تصل إلى 38.5% منها ضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية ورسوم الجمارك.

 

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