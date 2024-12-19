الخميس 19 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

كيلو البانيه بـ 90 جنيه وكرتونة البيض بـ 140، أسعار السلع بسوق اليوم الواحد في دمنهور (فيديو)

افتتاح سوق اليوم
افتتاح سوق اليوم الواحد بدمنهور

رصدت عدسة "فيتو" افتتاح سوق اليوم الواحد الثاني بدمنهور والمقام أمام مبنى الغرفة التجارية  بالبحيرة، للأسبوع الثاني على التوالي، حيث فتح أبوابه أمام الجمهور لتقديم تجربة تسوق مميزة تجمع بين الجودة العالية والأسعار المناسبة. 

كيلو جرام سكر بـ ٣٠ جنيه وكرتونة البيض بـ ١٤٠ جنيه

وجاءت أسعار المعروض بسوق اليوم الواحد بدمنهور  كالتالي: كيلو سكر بـ ٣٠ جنية، وكرتونة البيض بـ ١٤٠ جنيه وكيلو البطاطس بـ ١٠ جنيه، وناجتس الكيلو بـ ١٠٥ جنيه وكيلو البانية بـ ٩٠ جنيه، حيث يضم السوق العديد من المعروضات التى تضم مخبوزات طازجة وأسماك، لحوم، ودواجن ومنتجات ألبان، بيض، وعسل وخضروات وفواكه طازجة وبقوليات وتوابل متنوعة بالإضافة للمنتجات اليدوية من الخوص والفخار.

توفير السلع بأسعار مناسبة وتقليل الأعباء عن كاهل المواطنين

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة،أن سوق اليوم الواحد يأتي ضمن سلسلة من المبادرات والمعارض التي تهدف إلى توفير السلع بأسعار مناسبة وتقليل الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيرة إلى أن سوق اليوم الواحد يُقام كل يوم خميس، ويُعد خطوة إيجابية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمحافظة البحيرة وتعزيز ثقة المواطن في المنتج المصري ودعم المزارعين والحرفيين المحليين من خلال توفير منصة مباشرة لعرض منتجاتهم.

توفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية

ودعت المحافظ المواطنين إلى زيارة السوق والاستفادة من العروض المميزة والتخفيضات التى يقدمها السوق في إطار الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد المحلي وتوفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية،وتحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيتو سوق اليوم الواحد الغرفة التجارية بالبحيرة سكر البيض البانيه
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 19 - 12 - 2024

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 19-12-2024 ببداية التعاملات

بوتين: لم نُهزم في سوريا، ولم ألتق بشار الأسد بعد وصوله إلى موسكو

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 19-12-2024 بالبورصات العالمية

نص كلمة السيسي خلال افتتاح قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي

عودة حركة المترو إلى طبيعتها على الخط الثالث

3205 جنيهات لهذا العيار.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 في الأسواق

الرئيس التركي لـ السيسي: شكرا على حفاوة الاستقبال ونسعى لتمكين شعب سوريا (فيديو)

منوعات

المزيد

البرلمان الروسي يشدد المسئولية على بيع السجائر للقاصرين

ألمانيا تطلق سراح مئات السجناء بشكل مبكر لهذا السبب

مصرع 13 شخصًا في اصطدام قارب للبحرية الهندية بعبارة ركاب (فيديو)

قيدوها ووضعوا السلاح على رأسها، أشقاء يسرقون والدتهم تحت تهديد السلاح في العراق

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 19 - 12 - 2024

سعر الأرز اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 في الأسواق

أسعار الشوفان اليوم الخميس 19-12-2024 في الأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم الخميس 19-12-2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

جروس في الصدارة.. أكبر 5 مدربين في الدوري الممتاز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع القرآن في المنام وعلاقته بالانتقال إلى حياة أفضل

أسماء سورة "التغابن" وفضلها والأحاديث الواردة بشأنها

50 دعاء من السنة النبوية، رددها في ليلة الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية