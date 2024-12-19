كيلو البانيه بـ 90 جنيه وكرتونة البيض بـ 140، أسعار السلع بسوق اليوم الواحد في دمنهور (فيديو)

رصدت عدسة "فيتو" افتتاح سوق اليوم الواحد الثاني بدمنهور والمقام أمام مبنى الغرفة التجارية بالبحيرة، للأسبوع الثاني على التوالي، حيث فتح أبوابه أمام الجمهور لتقديم تجربة تسوق مميزة تجمع بين الجودة العالية والأسعار المناسبة.

كيلو جرام سكر بـ ٣٠ جنيه وكرتونة البيض بـ ١٤٠ جنيه

وجاءت أسعار المعروض بسوق اليوم الواحد بدمنهور كالتالي: كيلو سكر بـ ٣٠ جنية، وكرتونة البيض بـ ١٤٠ جنيه وكيلو البطاطس بـ ١٠ جنيه، وناجتس الكيلو بـ ١٠٥ جنيه وكيلو البانية بـ ٩٠ جنيه، حيث يضم السوق العديد من المعروضات التى تضم مخبوزات طازجة وأسماك، لحوم، ودواجن ومنتجات ألبان، بيض، وعسل وخضروات وفواكه طازجة وبقوليات وتوابل متنوعة بالإضافة للمنتجات اليدوية من الخوص والفخار.

توفير السلع بأسعار مناسبة وتقليل الأعباء عن كاهل المواطنين

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة،أن سوق اليوم الواحد يأتي ضمن سلسلة من المبادرات والمعارض التي تهدف إلى توفير السلع بأسعار مناسبة وتقليل الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيرة إلى أن سوق اليوم الواحد يُقام كل يوم خميس، ويُعد خطوة إيجابية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمحافظة البحيرة وتعزيز ثقة المواطن في المنتج المصري ودعم المزارعين والحرفيين المحليين من خلال توفير منصة مباشرة لعرض منتجاتهم.

توفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية

ودعت المحافظ المواطنين إلى زيارة السوق والاستفادة من العروض المميزة والتخفيضات التى يقدمها السوق في إطار الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد المحلي وتوفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية،وتحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

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