بزيادة تصل لـ128 جنيها.. ارتفاع أسعار السمن البلدي والزبدة في الأسواق.. شعبة المواد الغذائية: الشتاء موسم تخزين "السمنة" لهذه الأسباب

ارتفعت أسعار السمن البلدي والزبدة في الأسواق ارتفاعات كبيرة مقارنة بشهر ديسمبر 2023، إذ ارتفعت سعر كيلو السمنة البلدي نحو 128 جنيهًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ارتفاع أسعار السمن البلدي والزبدة بالتزامن مع زيادة الاستهلاك

ويأتي ارتفاع أسعار السمن البلدي والزبدة بالتزامن مع زيادة الاستهلاك مع بداية فصل الشتاء، الذي معه يزيد الإقبال على شراء الزبدة والسمن البلدي لتخزينها لاستخدام على مدار العام.

فلماذا يزيد الإقبال على شراء السمنة البلدي والزبدة في هذا التوقيت، وما هي أحدث أسعار السمنة البلدي والزبدة في الأسواق؟

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق، فيتو

أفضل وقت لتخزين الزبدة والسمن البلدي الفلاحي هو موسم الشتاء

للإجابة عن هذا السؤال؛ قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك"، إن موسم الشتاء هو الوقت المثالي لتخزين الزبدة والسمن البلدي الفلاحي، مقارنة بفصول السنة الأخرى.

حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، فيتو

جودة السمن والزبدة البلدي في موسم الشتاء

وأوضح «المنوفي» أن فصل الشتاء يكون الأفضل مع توافر البرسيم والخضرة، وتنوع طرق تغذية الحيوانات في الشتاء مقارنة ببقية فصول السنة، مما يساعد في تحسين تغذية المواشي وإنتاج ألبان عالية الدسم، الذي ينعكس على جودة السمن والزبدة البلدي المنتجة.

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق، فيتو

أهمية تخزين السمن البلدي والزبدة في الشتاء

وأضاف: أن تخزين السمن البلدي والزبدة في هذا التوقيت يساعد على ضمان الحفاظ على جودتها وقيمتها الغذائية لأطول فترة ممكنة.

أسعار السمنة البلدي والزبدة الفلاحي في الأسواق الشعبية

ورصدت «فيتو» تباين أسعار السمنة البلدي والزبدة الفلاحي في الأسواق الشعبية، وفي المحال التجارية المتخصصة في بيع منتجات الألبان، وجاءت أسعار الزبدة والسمن البلدي كالأتي:

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق، فيتو

سعر السمن البلدي في الأسواق الشعبية

تراوحت سعر كيلو السمنة الجاموسي من 250 إلى 260 جنيهًا.

تراوحت سعر كيلو السمنة البقري من 230 إلى 240 جنيهًا.

تراوح سعر سمن جاموسي بلدي معبأة في برطمان وزن 940 جرامًا من 189 جنيهًا إلى 279 جنيهًا.

تراوح سعر سمن بلدي بقري معبأة في برطمان وزن 940 جرامًا من 179 جنيهًا إلى 269 جنيهًا.

تراوح سعر السمنة البلدي الفلاحي (عرض وزن 2 كيلو) من 360 إلى 548 جنيهًا.

تراوح سعر سمنة جاموسي بلدي (عرض وزن 5 كيلوات) من 825 جنيهًا إلى 1395 جنيهًا.

تراوح سعر سمنة بقري بلدي (عرض وزن 5 كيلوات) من 800 جنيه إلى 1345 جنيهًا.

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق، فيتو

سعر الزبدة الفلاحي في الأسواق الشعبية

تراوح سعر زبده فلاحي جاموسي وزن كيلو من 160 إلى 200 جنيهًا. تراوح سعر زبده فلاحي بقري وزن كيلو من 150 إلى 190 جنيهًا. تراوح سعر الزبدة البلدي الفلاحي (عرض وزن 2 كيلو) من 285 إلى 388 جنيهًا. تراوح سعر الزبدة البلدي جاموسي (عرض وزن 5 كيلوات) من 750 إلى 1000 جنيه. تراوح سعر الزبدة البلدي بقري (عرض وزن 5 كيلوات) من 700 إلى 945 جنيهًا.

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق، فيتو

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق

وفي نفس السياق، «فيتو» تستعرض أسعار السمن البلدي والزبدة، فضلًا عن أسعار السمن الصناعي التي شهدت أسعارها تراجعًا في الأسواق وأبرز التحركات السعرية لهم، وفقًا لما رصدته البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في السطور الآتية:

أسعار السمنة البلدي والصناعي في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار الزبدة البقري مزارع في الأسواق بنحو 6 جنيهات

البداية مع ارتفاع أسعار الزبدة البقري مزارع في الأسواق بنحو 6 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر الزبدة البقري مزارع نحو 182.8 جنيه للكيلو، وتتراوح أسعار الزبدة البقري مزارع ما بين 75 جنيهًا إلى 220 جنيهًا للكيلو.

39 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الزبدة مقارنة بسعرها العام الماضي

بينما سجل سعر كيلو الزبدة البقري مزارع ارتفاعًا يقدر بـ 39 جنيهًا مقارنة بسعرها في نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار السمن البلدي في الأسواق بنحو جنيه

كما ارتفعت أسعار السمن البلدي في الأسواق بنحو جنيه مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر السمن البلدي نحو 332.4 جنيه للكيلو، وتتراوح أسعار السمن البلدي ما بين 170 جنيهًا إلى 450 جنيهًا للكيلو.

128 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار السمن البلدي مقارنة بسعرها العام الماضي

بينما سجل سعر كيلو السمن البلدي ارتفاعًا يقدر بـ 128 جنيهًا مقارنة بسعرها في نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار السمن الصناعي في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

أما أسعار السمن الصناعي وفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع، فإن سعر السمن الصناعي انخفض بنحو جنيه مقارنة بسعره السابق، إذ يبلغ متوسط سعر السمن الصناعي نحو 91.2 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر كيلو السمن الصناعي ما بين 60 جنيهًا إلى 140 جنيهًا.

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق، فيتو

أسعار سمن الهانم في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

ووفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع، فإن سعر سمن الهانم انخفض بنحو 3.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر سمن الهانم نحو 98 جنيهًا للكيلو، ويتراوح سعر كيلو سمن الهانم ما بين 65 جنيهًا إلى 155 جنيهًا.

أسعار السمن البلدي والصناعي في الأسواق، فيتو

أسعار سمن النخلتين في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

ووفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع، فإن سعر سمن النخلتين انخفض بنحو جنيهين مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر سمن النخلتين نحو 94.3 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر كيلو سمن النخلتين ما بين 65 جنيهًا إلى 150 جنيهًا.

اسعار السمنه البلدي والصناعي في الأسواق، فيتو

أسعار سمن الشمس الذهبية في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

ووفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع، فإن سعر سمن الشمس الذهبية انخفض بنحو 3 جنيهات مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر سمن الشمس الذهبية نحو 98.5 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر كيلو سمن الشمس الذهبية ما بين 45 جنيهًا إلى 155 جنيهًا.

أسعار سمن روابي في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

ووفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع، فإن سعر سمن روابي انخفض بنحو 1.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق، إذ يبلغ متوسط سعر سمن روابي نحو 102.3 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر كيلو سمن روابي ما بين 70 جنيهًا إلى 165 جنيهًا.

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