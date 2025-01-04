أخبار الحوادث اليوم: وزير الداخلية يزور البابا تواضروس.. تشييع جثمان الشهيد كريم ياسين بمسقط رأسه بالفيوم.. وحجز محاكمة ميدو عادل بتهمة التعدي على لقاء سويدان

نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

أكد وزيرالداخلية اللواء محمود توفيق، أن التاريخ المصرى قد شهد العديد من الوقائع والأحداث التى سجلت المواقف الوطنية للكنيسة المصرية، حيث كانت دائمًا فى مقدمة الصفوف لمواجهة كافة محاولات بث الفرقة بين أبناء الشعب العظيم.

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات مُكبرة استهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، القبض على تاجر اتفق مع عاملين على اختطاف مسجل خطر وطلب فدية فى الدقهلية.

الداخلية العرب: مخاطر التطرف والإرهاب وانعكاساتهما لا يمكن مواجهتها بجهد فردي

تحتفل الأمانةُ العامةُ لمجلس وزراء الداخليَّة العرب كلَّ عام بالأسبوع العربي للتوعية بمخاطر التطرف والإرهاب، استمرارا للمبادرة الرائدة للمجلس، وتشجيعا للجهود العربية الهادفة إلى تحصين المجتمع العربي من آفة التطرف والإرهاب، ورفع مستوى الوعي لدى أفراده منعا للانخراط في أعمال قد تهدد الأمن الوطني والإقليمي.

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل محاكمة المتهم بقتل قهوجي في منطقة الكوربة بمصر الجديدة إلى جلسة 1 فبراير للمرافعة.

أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن النصوص من القانون رقم 148 لسنة 2019، بشأن التأمين الصحي، تأمين المرض يمول بحصة تقدر بنسبة (1%) من المعاش بالنسبة إلى أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية، وبنسبة (2%) من المعاش بالنسبة إلى المستحقين المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية.

شارك عدد من قيادات وزارة الداخلية واللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم والمحافظ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، الجنازة العسكرية التي أقيمت للشهيد البطل العقيد كريم ياسين في مسقط رأسه بالفيوم، من قوة إدارة الأمن المركزي بمديرية أمن أسيوط، والذى استشهد خلال مداهمة أمنية لضبط خارجين على القانون، واستهدفت بؤرة اجرامية بساحل سليم في محافظة أسيوط، حيث تم تشييع جثمانه لمثواه الأخيرة بمسقط رأسه بالفيوم.

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة (60) من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع الصادر بقرار اللجنة العليا للهيئة رقم 6 لسنة 1975.

أصيب 14 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق شبين الكوم - طملاي بمحافظة المنوفية.

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل قضية الفنان ميدو عادل المتهم بالتعدي على الفنانة لقاء سويدان وقطع "بانرات" أحد المسارح، لجلسة 22 يناير للحكم.

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