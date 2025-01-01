الأربعاء 01 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع وإصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

إسعاف المنيا
إسعاف المنيا

توفي شخص وأصيب 5 آخرين إثر  انقلاب سيارة “تمناية” على الطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، وتم نقل المصابين والمتوفي الي المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

تفاصيل حادث انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة “تمناية”، على الطريق الصحراوي الغربي وتحديدا امام مركز مطاي شمال محافظة المنيا، بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيمن.

الأجهزة الأمنية


على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع أيمن درويش جمعة، 32 سنة، عامل، وإصابة 5 آخرين وهم أسامة محمود فؤاد، 27 سنة، خلف علي عبد الحكيم، 40 سنة، ولاء قطب رمضان، 34 سنة، إسماعيل شادي كامل، 44 سنة، علي محمود أحمد، 31 سنة، مقيمين جميعا بمركز المنيا.

نقل المصابين لمستشفى سمالوط النموذجي 

تم نقل المصابين لمستشفى سمالوط النموذجي شمال المنيا  لتلقي العلاج، والجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حوادث المنيا اخبار حوادث المنيا أخبار حوادث محافظة المنيا حوادث المنيا اليوم أخبار حوادث المنيا اليوم حوادث محافظة المنيا اليوم المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم اخبار محافظة المنيا اليوم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا محافظ المنيا أحداث اليوم في المنيا احداث المنيا

مواد متعلقة

محافظ المنيا يستعرض جهود مديرية التضامن الاجتماعي في 2024

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

مصرع شخص في حادث تصادم أتوبيس وتروسيكل بالمنيا

إقامة 254 منفذ بيع، تعرف على جهود مديرية التموين في المنيا لعام 2024

محافظ المنيا يحظر نقل المواطنين في سيارات "البيك آب"

حصاد 2024، هيئة الأبنية التعليمية في المنيا تعلن إحلال وتجديد 4 مدارس بتكلفة 37.03 مليون

محافظ المنيا: ضبط 291 مخالفة تموينية خلال حملات مكبرة على الأسواق والمخابز

مصدر طبي: خروج 4 مصابين في حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا
ads

الأكثر قراءة

4274 جنيهًا لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب في أول أيام 2025

أخبار مصر: زيادة أسعار الزيت وجبنة دومتي ونسكافيه، زواج مصطفى شعبان، حريق بمحافظتين بداية 2025، تطورات جديدة بواقعة نجل القرضاوي

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 1 يناير 2025

ضبط سيارة محملة بشحنة أسلحة نارية في السويس قبل تهريبها

محاولة لاختراق الحدود الأردنية وبيان هام للجيش

أسعار الفاكهة اليوم، الفراولة تتراجع 8 جنيهات في سوق العبور

أبرز الملفات والتحديات الرئاسية في 2025

الزمالك يستعد للإعلان عن تجديد عقد زيزو

منوعات

المزيد

حادث دهس يوقع ضحايا بين ضباط الشرطة بنيوزيلندا

انهيار جليدي يدمر جرافة أثناء تنظيف طريق في تركيا

تراشق بالبيض والطحين، طريقة غريبة لاحتفالات الإسبان بآخر أيام العام (صور)

خبيرة أبراج تكشف مصير كهربا وشيكابالا وحظوظ الأهلي والزمالك في 2025 ومفاجأة عن الخطيب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، الفراولة تتراجع 8 جنيهات في سوق العبور

أسعار الفراخ البيضاء ترتفع 3 جنيهات في أول أيام 2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء

استقرار باستثناء هذه المناطق، الأرصاد تزف بشرى عن طقس أول أيام العام الجديد 2025

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح العاشر.. عظماء الأسيست في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير محمد سيد طنطاوي، جزاء مصاحبة النبي والجهاد معه

احذر، أخطاء شائعة يقع فيها المصلون قد تبطل الصلاة (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 1 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية