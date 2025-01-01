مصرع وإصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

توفي شخص وأصيب 5 آخرين إثر انقلاب سيارة “تمناية” على الطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، وتم نقل المصابين والمتوفي الي المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

تفاصيل حادث انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة “تمناية”، على الطريق الصحراوي الغربي وتحديدا امام مركز مطاي شمال محافظة المنيا، بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيمن.

الأجهزة الأمنية



على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع أيمن درويش جمعة، 32 سنة، عامل، وإصابة 5 آخرين وهم أسامة محمود فؤاد، 27 سنة، خلف علي عبد الحكيم، 40 سنة، ولاء قطب رمضان، 34 سنة، إسماعيل شادي كامل، 44 سنة، علي محمود أحمد، 31 سنة، مقيمين جميعا بمركز المنيا.

نقل المصابين لمستشفى سمالوط النموذجي

تم نقل المصابين لمستشفى سمالوط النموذجي شمال المنيا لتلقي العلاج، والجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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