السبت 04 يناير 2025
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حوادث

حجز محاكمة ميدو عادل بتهمة التعدي على لقاء سويدان للحكم 22 يناير الجاري

لقاء سويدان
لقاء سويدان

قررت  محكمة القضاء الإداري، تأجيل قضية الفنان ميدو عادل المتهم بالتعدي على الفنانة لقاء سويدان وقطع "بانرات" أحد المسارح، لجلسة 22 يناير للحكم.

أتت الجلسة في سياق النزاع الذي نشب بين النجمين العام الماضي خلال عرض مسرحية "سيد درويش" على خشبة مسرح البالون.

تعود تفاصيل القضية إلى سبتمبر من العام الماضي، عندما نشبت مشاجرة بين ميدو عادل ولقاء سويدان عقب إسدال الستار على الليلة الأخيرة للعرض المسرحي "سيد درويش".

بدأت المشادة خلال تحية الجمهور، حيث اتهمت سويدان ميدو بسبّها على خشبة المسرح، وانتهى الأمر بصفعة وجهتها سويدان له، مما أثار ضجة كبيرة بين الحضور وطاقم العمل.

 

وقدمت لقاء سويدان شكوى رسمية إلى الشؤون القانونية بوزارة الثقافة، متهمة ميدو عادل بالإساءة اللفظية والاعتداء عليها أثناء العرض المسرحي.

 

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محكمة القضاء الإداري سيد درويش مشاجرة سويدان ميدو

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