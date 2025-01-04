تشييع جثمان الشهيد كريم ياسين بمسقط رأسه بالفيوم فى جنازة عسكرية

شارك عدد من قيادات وزارة الداخلية واللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم والمحافظ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، الجنازة العسكرية التي أقيمت للشهيد البطل العقيد كريم ياسين في مسقط رأسه بالفيوم، من قوة إدارة الأمن المركزي بمديرية أمن أسيوط، والذى استشهد خلال مداهمة أمنية لضبط خارجين على القانون، واستهدفت بؤرة اجرامية بساحل سليم في محافظة أسيوط، حيث تم تشييع جثمانه لمثواه الأخيرة بمسقط رأسه بالفيوم.

من هو الشهيد المقدم كريم ياسين

"ياسين" من مواليد مركز إطسا بمحافظة الفيوم، تخرج في كلية الشرطة عام 2000 برتبة ملازم أول

والتحق بقطاع الأمن المركزي وانتدب للعمل في مديرية أمن أسيوط. الشهيد متزوج ولديه 3 أبناء معروف بحسن الخلق وتفانيه في العمل.

مصرع 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في حملة بأسيوط واستشهاد ضابط

وكانت وزارة الداخلية اعلنت عن مصرع 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة واستشهاد ضابط شرطة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة، وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية المتنوعة بمحافظات "سوهاج – أسيوط – المنيا".

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة، إنه أثناء استهداف قطاع الأمن العام بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديريات أمن "سوهاج – أسيوط – المنيا"، بناءً على إجراءات مقننة عدد من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

وأوضح البيان، أنه تم ضبط عناصر تلك البؤر ومصرع 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة – سبق الحكم عليهم فى العديد من الجنايات ما بين "قتل، شروع فى قتل، مخدرات، سلاح، إطلاق أعيرة نارية، استعراض قوة") واستشهاد ضابط شرطة عقب تبادلهم إطلاق النيران مع القوات.

وضٌبط بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة 200 كيلو جرام لمخدر البانجو المخدر - 21 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 38 كيلو جرام لمخدر الشابو – 58 قطعة سلاح نارى "رشاش جرينوف – 14 بندقية آلية – 19 بندقية خرطوش – 24 فرد محلى" – عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 22 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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