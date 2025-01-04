السبت 04 يناير 2025
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حوادث

الإدارية العليا: قصر استفادة أصحاب المعاشات من تأمين المرض على العلاج بدون مصروفات الانتقال

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن النصوص من القانون  رقم 148 لسنة 2019، بشأن التأمين الصحي، تأمين المرض يمول بحصة تقدر بنسبة (1%) من المعاش بالنسبة إلى أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية، وبنسبة (2%) من المعاش بالنسبة إلى المستحقين المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية.

وألزم القانون الهيئة المعنية بالتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض

وألزم القانون الهيئة المعنية بالتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا، إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، ووفقا للمادة (78) من هذا القانون،  تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصروفات انتقال المريض، بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج،  إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها، وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج،  أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

قصر القانون استفادة حقوق أصحاب المعاشات

وأضافت المحكمة، أن قصر القانون استفادة حقوق أصحاب المعاشات أو المستحقين من تأمين المرض على أحكام العلاج والرعاية الطبية، دون أن تسري عليهم أحكام تعويض الأجر، ومصروفات الانتقال.

جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 3238 لسنة 68 ق. ع.

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مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا • المعاشات المنصرفة أموال المعاشات والتأمينات علاج المعاشات

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