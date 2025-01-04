وزير الداخلية لـ البابا تواضروس: التاريخ سجل العديد من المواقف الوطنية للكنيسة

أكد وزيرالداخلية اللواء محمود توفيق، أن التاريخ المصرى قد شهد العديد من الوقائع والأحداث التى سجلت المواقف الوطنية للكنيسة المصرية، حيث كانت دائمًا فى مقدمة الصفوف لمواجهة كافة محاولات بث الفرقة بين أبناء الشعب العظيم.

التاريخ سجل العديد من الموقف الوطنية للكنيسة

جاء ذلك خلال زيارة وزير الداخلية، قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمقر الكاتدرائية بالعباسية لتقديم التهنئة لقداسته وجميع المواطنين المسيحيين بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأعرب وزير الداخلية، عن خالص تهانيه وهيئة الشرطة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مشيدًا بالدور الوطنى المشرف للكنيسة المصرية فى نشر قيم التسامح والمحبة بين كافة أبناء الوطن.



من جانبه أشاد قداسة البابا تواضروس الثانى بالجهود والتضحيات التى يبذلها رجال الشرطة فى تحقيق أمن الوطن والمواطنين، مؤكدًا على تكاتف ومساندة أبناء الأمة المصرية لأجهزتها الأمنية التى تجسد حصنًا منيعًا في ترسيخ دعائم الإستقرار بكافة ربوع الوطن.

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