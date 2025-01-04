ضبط 20703 قضية تسول واستغلال الأطفال بالمحافظات

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات مُكبرة استهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

حملات أمنية تضبط 20703 قضية تسول واستغلال الأطفال بمختلف المحافظات

وأسفرت جهودها خلال شهر ديسمبر 2024 عن ضبط 20703 قضية تسول واستغلال الأطفال على مستوى الجمهورية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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