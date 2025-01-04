وزير الداخلية يزور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية

الداخلية العرب: مخاطر التطرف والإرهاب وانعكاساتهما لا يمكن مواجهتها بجهد فردي..كومان: التطرف لا يقتصر على دولة معينة.. وتحولت لظاهرة عالمية تتجاوز الحدود والأديان والثقافات