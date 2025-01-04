تاجر يتفق مع عاملين على اختطاف مسجل خطر وطلب فدية في الدقهلية

القت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، القبض على تاجر اتفق مع عاملين على اختطاف مسجل خطر وطلب فدية فى الدقهلية.

إختطاف أحد الأشخاص بالدقهلية

تلقى مركز شرطة شربين بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من إحدى السيدات - مقيمة بدائرة المركز، بغياب نجلها عامل "له معلومات جنائية"؛ عقب خروجه من مسكنهما وتلقيها إتصال هاتفى منه أبلغها بتواجده بمنزل ملك (تاجر - مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس) لوجود خلافات مالية بينهما.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (مالك المنزل ، وعاملان - مقيمين بدائرة المركز) وتحرير الشخص المحتجز، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لوجود خلافات مالية بينهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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