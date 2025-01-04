زوجة في أغرب دعوى خلع: مبيستحماش وجبتله ليفة وصابونة بعيد ميلاده بس مكانش عنده استعداد

رفعت ربة منزل دعوى خلع ضد زوجها في محكمة الأسرة بأكتوبر، بسبب النظافة الشخصية.

وقالت الزوجة في دعوتها إن السبب الرئيسي وراء قيامها برفع دعوى على زوجها وطلب الانفصال عنه، هو عدم نظافته الشخصية.

وأضافت: “كنت بتحايل عليه يستحمى، لدرجة إني في مرة جبتله ليفة وصابونة هدية عيد ميلاده، وأصحابه في الشغل كانوا دايمًا بيشتكوا منه، بس هو مكنش عنده استعداد ينضف ويغير من نفسه عشان كدا سيبته”.

وتابعت: “وتصرف آخر يشعرني بالاشمئزاز منه وهو دائم باللعب بمناخيره (أنفه)، الأمر الذي جعلني أترك له البيت وأتوجه لمنزل والدي وأرفع دعوى خلع ضده”.

الإجراءات القانونية عند رفع قضية خلع

ترصد فيتو لقرائها، الإجراءات القانونية عند رفع قضية خلع بمحاكم الأسرة وشروطها وخطوات رفعها والمستندات المطلوبة والقواعد القانونية الخاصة بقائمة المنقولات الخاصة بالزوجة في السطور التالية.

شروط رفع زوجة دعوى خلع ضد زوجها

تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها الشرعية والمالية.

ترد للزوج الصـداق «المهر» الذى أعـطاه لها (والمقصود به هنا مقدم الصداق الذى قبضته أو قبضه وليها).

على الزوجة أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها.

وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض.

خطوات إقامة دعوى الخلع أمام محكمة الأسرة

حال الرغبة في إقامة دعوى خلع، يتم الحصول على نماذج العريضة من المحكمة.

يقوم المدعى بملء البيانات الفارغة من اسم وعنوان واسم المدعى عليه.

تقديم عريضة الدعوى لـ مكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمقر سكن المدعي.

ويتم فحص الدعوى من خلال الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الذين يسعون للصلح.

وفي حال وصول مساعى الصلح لطريق مسدود، تتم كتابة تقرير بعدم إتمام الصلح لرفض الطرفين أو رفض أحدهما.

من حق المدعية بعد 15 يومًا من عرض العريضة على مكتب تسوية المنازعات الأسرية إقامة الدعوى أمام محكمة الأسرة.

ترفض المحكمة الدعوى في حال عدم تقديم المدعي عريضة الدعوى لـ مكتب تسوية المنازعات الأسرية.

عند إقامة أول دعوى تكون في أي محكمة أسرة.

لكن الدعاوى الأخرى التي تليها تكون في ذات المحكمة التي أقيمت بها أول دعوى.

الأوراق المطلوبة يتم إرفاقها بعريضة الدعوى التي تكون عبارة عن قسيمة الزواج وذلك في حالة دعوى الخلع.

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