الجمعة 03 يناير 2025
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حوادث

الأحد، النيابة الإدارية تدشن مشروع التصويت الإلكتروني والشكاوي

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

تعقد النيابة الإدارية، مؤتمرا لتدشين مشروع التصويت الإلكتروني، وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء في إطار التعاون المشترك بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمقرر عقدها الأحد  بمقر مجمع النيابات الإدارية بالتجمع الخامس.

تدشين مشروع التصويت الإلكتروني والشكاوي 

يحضر المؤتمر كل من المستشار وزير العدل، والدكتورة رانيا المشاط - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وقيادات الجهات والهيئات القضائية.

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