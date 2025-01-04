السبت 04 يناير 2025
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حوادث

ضبط 7 أطنان دقيق مهرب و6 ملايين جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة

النقد الأجنبي
النقد الأجنبي

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال الـ24 ساعة الماضية ضُبط خلالها حوالى 7 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

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ضبط  6 ملايين جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة خلال 24 ساعة

وفي سياق آخر، واصلت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 6 ملايين جنيه.

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أجهزة وزارة الداخلية إحكام الرقابة على الأسواق ازيد من السعر الإدارة العامة لشرطة التموين الاعلان عن الأسعار الاقتصاد القومي للبلاد البيع بأزيد من السعر المقرر التلاعب بأسعار الخبز

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