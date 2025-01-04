إصابة 14 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالمنوفية

أصيب 14 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق شبين الكوم - طملاي بمحافظة المنوفية.

وكانت مديرية أمن المنوفية، بقيادة اللواء محمود الكموني، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث على طريق شبين الكوم - طملاي بمحافظة المنوفية، حيث انقلبت سيارة ميكروباص متسببة في إصابة 14 شخصًا بإصابات بالغة.

على الفور، انتقلت الخدمات المرورية إلى موقع الحادث تحت إشراف اللواء أمجد أنوار، مدير الإدارة العامة للمرور، الذي قام بتوجيه الفرق المختصة لسحب السيارة المنقلبة وتنظيم حركة المرور على الطريق، بعدما شهدت المنطقة ازدحامًا مروريًا شديدًا نتيجة للحادث، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتمكنت فرق المرور من استعادة سيولة الحركة المرورية بسرعة، لتخفيف الضغط على السائقين وتيسير حركة المركبات على الطريق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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