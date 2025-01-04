ضبط المتهمين باقتحام سوبر ماركت بقنا بغرض السرقة

تمكنت أجهزة الامن بوزارة الداخلية، من ضبط مرتكبى واقعة سرقة أحد المحال بالإكراه بقنا.



سطو مسلح على سوبر ماركت بقنا لسرقة

تلقى قسم شرطة قنا بمديرية أمن قنا بلاغا من (مالك سوبر ماركت – مقيم بدائرة القسم) أنه حال تواجد عامل بالسوبر ماركت "ملكه" فوجئ بدلوف (شخصين "مجهولان" أحدهما يحمل سلاح نارى) وقاما بالإستيلاء على (ماكينة تحويل رصيد – تابلت خاص بالمُبلغ) ولاذا بالهرب.



وبالفحص أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (عنصرين إجراميين شديدى الخطورة مقيمان بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا).



و عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (بندقية آلية - بندقية خرطوش - كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,1 كيلو جرام – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية") وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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