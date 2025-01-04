السبت 04 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن الاقتصادي يضبط 10 آلاف و782 قضية خلال 24 ساعة

سرقة كهرباء
سرقة كهرباء

شنت  الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

جهود حملات الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة
 

وأسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 1360 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

تحرير 936 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 37 سيارة ودراجة متهالكة

ضبط 7 أطنان دقيق مهرب و6 ملايين جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 8907 قضايا سرقة تيار كهربائى ومخالفات لشروط التعاقد.

وأسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، عن ضبط 465 قضية في مجال الضرائب العامة، والضرائب على المبيعات، ومخالفات الجمارك، وحماية الأموال، والضرائب العقارية والملاهي.

 فيما أسفرت حملات الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 50 قضية متنوعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء الادارة العامة لشرطة النقل والمواصلا الادارة العامة لمباحث الضرائب الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات الأجهزة الأمنية الضرائب علي المبيعات الضرائب العقارية والملاهي

مواد متعلقة

ضبط 7 أطنان دقيق مهرب و6 ملايين جنيه حصيلة قضايا تجارة عملة

تاجر يتفق مع عاملين على اختطاف مسجل خطر وطلب فدية في الدقهلية

ضبط المتهمين باقتحام سوبر ماركت بقنا بغرض السرقة

حالة الطرق اليوم، خريطة الحركة المرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

استشهاد المقدم كريم ياسين خلال مأمورية أمنية بأسيوط

مصرع 6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في تبادل إطلاق النيران مع الأمن بأسيوط

القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 60 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين

أكاديمية الشرطة: تخريج 4 دورات تدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية يمثلون 28 دولة

ads

الأكثر قراءة

أقوى زلزال يضرب إثيوبيا خلال 10 سنوات، وخبير يحذر من تأثيره على سد النهضة

يحذرهم من خطر داهم، توفيق عكاشة يوجه رسالة لدول الخليج بشأن أحمد الشرع

تصل إلى 130 جنيهًا، أسعار الفراخ اليوم السبت 4 يناير 2025

مصدر بالأهلي يكشف مستقبل كولر بعد الخسارة أمام بلوزداد

السيسي يؤكد أهمية دفع معدلات النمو الاقتصادي والدخل القومي

مفاجأة سارة في سعر الدولار بالبنوك المصرية (آخر تحديث)

السيسي يوجه بضرورة انتظام سداد المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع الدولة في قطاع البترول والغاز

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 5-1-2025

منوعات

المزيد

ارتفاع حصيلة إصابات الألعاب النارية في رأس السنة بالفلبين لـ 771 حالة

وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما

استطلاع: 34.6% من الشركات الألمانية تعتزم الاستثمار في حماية المناخ

أم تتبرع بكلية لنجلها لإنقاذ حياته بعد إصابته بفشل كلوى مزمن (فيديو )

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم السبت؟

تعرف على أسعار السكر اليوم السبت

عودة الأمطار والرياح وبداية لعدم الاستقرار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

الموسيقار الكبير يحيى خليل يفتح النار على وزارة الثقافة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم توزيع الصدقات عند زيارة المقابر فى شهر رجب.. الإفتاء تجيب

ما هي المساكن الطيبة في الجنة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

تفسير رؤية القطن في المنام وعلاقته بالحصول على مال وفير الفترة المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية