السبت 04 يناير 2025
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حوادث

تجديد حبس مأذون بتهمة تزوير وثائق الزواج والطلاق في النزهة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس مأذون مزيف بتهمة تزوير المحررات الرسمية للنصب والاحتيال على المواطنين،و تزوير وثائق الزواج والطلاق، 15 يوما على ذمة التحقيق.


وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة مزاولة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية")  نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية (وثائق الزواج والطلاق -الشهادات الصحية) عن طريق إنتحال صفة مأذون وإنشاء مكتب "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، والترويج لنشاطه على مواقع التواصل الإجتماعى بقصد الاستفادة المادية.

ضبط مأذون مزيف فى النزهة لتزوير المحررات الرسمية


وعقب تقنين الإجراءات  تم استهدافه وضبطه وبحوزته (عدد من وثائق الزواج والطلاق وإخطارات عقد قران "مزورة" – أكلاشيه – لافتة إعلانية – 2 هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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