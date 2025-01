أخبار الفن اليوم: زفاف مي فاروق ومحمد العمروسي.. محمد سعد يسيطر على شباك التذاكر بـ"الدشاش".. حقيقة ظهور ليوناردو دي كابريو في Squid Game 3

امتلأت الساحة الفنية خلال ثاني أيام العام الجديد بالأخبار والفعاليات السعيدة على مدار ساعات اليوم الخميس.. ونستعرض أبرز تلك الأخبار خلال نشرة “فيتو” الفنية:

احتفلت مطربة دار الأوبرا المصرية مي فاروق اليوم الخميس 2 يناير بزفافها من الفنان محمد العمروسي، وذلك بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل عقب خطوبة دامت قرابة العام.

وتألق العروسان محمد العمروسي ومي فاروق، وجاء فستان زفاف مي فاروق بتوقيع مصمم الأزياء أيمن لحموني.





وأعلنت الإعلامية ياسمين الخطيب عقد قرانها وحفل زفافها للمرة الخامسة.

و كشفت الخطيب عن لقطات من الحفل الذي أقيم فى باريس مع إخفاء تفاصيل عن زوجها الحالي، وظهرت الخطيب بفستان لامع باللونين الأسود والأبيض مع اعتمادها على لوك ميك أب جريء.

وتعد زيجة ياسمين الخطيب الحالية هي الخامسة، حيث كانت المرة الأولى من المستشار أحمد جلال إبراهيم القاضي وحدث انفصال عقب 6 سنوات زواج.. والزيجة الثانية كانت من قاض واستمر زواجهما 3 سنوات، والثالثة كانت سرا من المخرج خالد يوسف، والرابعة كانت من رجل الأعمال رمضان حسني، واستمرت لعام واحد فقط.

استقبلت دور العرض السينمائي المصري ثلاثة أفلام جديدة، فى مطلع العام الجاري 1 يناير 2025، وحققت تلك الافلام ايرادات كبيرة في أول ليالي العرض داخل مصر… وفى المركز الأول جاء فيلم الدشاش بطولة محمد سعد وباسم سمرة محققًا 2 مليون و600 ألف جنيه.

يستعد الحرم اليوناني في الجامعة الأمريكية بوسط البلد، لاستضافة أول حفل موسيقي لموسيقى الكيبوب بمصر يوم 7 فبراير 2025.

وسيقام الحفل بحضور فرقة بي آي جي الكورية، التي تأسست عام 2014، تضم أربعة أعضاء حاليًا وهذا بعد إعادة ترسيمها في 2024 باسم جديد ألا وهو نيو إند بي.

وسيبدأ الحفل في تمام الساعة 6 مساءً ويستمر لمدة ساعتين، وتُباع التذاكر بسعر 950 جنيهًا.

سيطرت أفلام الفنان أحمد السقا على المراكز الأولى بالأعلى مشاهدة المنصات الرقمية فور عرضهم.

إذ تصدر كل من فيلم العنكبوت الذي تشاركه بطولته النجمة منى زكي وكذلك فيلم “السرب” الذي يشاركه البطولة النجمان محمد ممدوح ونيللي كريم الأعلى مشاهدة بمنصة واتشات للبث الرقمي على مدار 3 أسابيع متتالية.

كشفت تقارير صحفية، أنه من المتوقع أن يكون فيلم THE ODYSSEY، هو الأعلى ميزانية، في تاريخ المخرج كريستوفر نولان على الإطلاق، متفوقًا على ميزانية إنتاج فيلم THE DARK KNIGHT RISES، والتي بلغت 250 مليون دولار. وذكرت عدد من التقارير الإعلامية، أن المخرج كريستوفر نولان، سيستعين بالعناصر الخيالية في فيلم THE ODYSSEY.

وأوضحت التقارير أن عددا من المخلوقات الخيالية الشهيرة ستظهر، خلال أحداث فيلم THE ODYSSEY.

أعلن الفنان رامي صبري موعد طرح أغنيته المنتظرة مع تامر حسني “فعلا مبيتنسيش”، بمناسبة عام 2025.

وقال رامي صبري إن من المفترض طرح ديو فعلا مبيتنسيش يوم الإثنين المقبل الموافق 6 يناير الجاري.

وأغنية ميتنسيش من كلمات عمرو تيّام وألحان شادي حسن وتوزيع ومكس وماستر طارق توكّل ووتريات تامر غنيم.

نفت شبكة البث الرقمي، نتفليكس، جميع الأخبار، التي انتشرت في الساعات الأخيرة، وأفادت بظهور النجم ليوناردو دي كابريو، خلال أحداث الموسم الثالث من مسلسل Squid Game.وكانت عدد من التقارير الصحفية، أفادت أن الممثل الشهير ليوناردو دي كابريو، سيظهر خلال أحداث الموسم الثالث من المسلسل الكوري الجنوبي، “Squid Game”، والذي سيعرض خلال عام ٢٠٢٥، حصريًّا على منصة Netflix.

ذكرت عدد من التقارير الصحفية، أن سيدة الأعمال، ونجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كايلي جينر، تنتظر مولودها الأول من الممثل تيموثي شالاميت.

واستشهدت المواقع الصحفية، بعدد من الفيديوهات، التي نشرتها كايلي مؤخرا، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي دائما، ما تظهر فيها وهي تحاول أن تخفي بطنها.

استقبلت أسرة السيناريست الراحل بشير الديك، العزاء اليوم الخميس، بقاعة الوهاب بدار مناسبات مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وحرص نجوم الفن على تقديم واجب العزاء في السيناريست الراحل ودعم أسرته وكان من أبرز تلك النجوم نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، لبلبة، ومدير التصوير سعيد الشيمي.

كما حضر الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المصرية، والمخرج مجدي أحمد علي، والمؤلف أيمن سلامة، ومسعد فودة نقيب السينمائيين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.