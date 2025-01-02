الخميس 02 يناير 2025
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ثقافة وفنون

مصر تستضيف أول حفل موسيقي للكيبوب فى هذا الموعد

فرقة نيو أند بي/
فرقة نيو أند بي/ فيتو

 يستعد الحرم اليوناني في الجامعة الأمريكية بوسط البلد، لاستضافة أول حفل موسيقي لموسيقى الكيبوب بمصر يوم 7 فبراير 2025.

تفاصيل أول حفل لموسيقي الكيبوب فى مصر

وسيقام الحفل بحضور فرقة بي آي جي الكورية، التي تأسست عام 2014، تضم أربعة أعضاء حاليًا وهذا بعد إعادة ترسيمها في 2024 باسم جديد ألا وهو نيو إند بي.

وسيبدأ الحفل  في تمام الساعة 6 مساءً ويستمر لمدة ساعتين، وتُباع التذاكر بسعر 950 جنيهًا.

 

يشار إلى أن  الفرقة قدمت أغنية "لا بزاف" و"٣ دقات" بالعربية، وحققت ملايين المشاهدات، معربة عن رغبتها عدة مرات بإقامة حفلات في الدول العربية، والبداية ستكون من مصر.

 


 

 

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