مي فاروق: محمد العمروسي طبطبة من ربنا ليا وهذه حقيقة فارق السن الكبير بيننا

نفت مطربة الأوبرا مي فاروق شائعات فارق السن الكبير بينها وبين شريكها الممثل محمد العمروسي، والتي انتشرت بمجرد الإعلان عن خطوبتهما قبل أشهر قليلة.

فارق السن بين مي فاروق ومحمد العمروسي

وقالت مى فاروق خلال بودكاست بالمايك والقلم: أنا ومحمد قد بعض فى العمر بالظبط، وهناك شائعات تقول أنه أصغر مني بأعوام كثيرة وقد ابني، وحاجات عجيبة ليس لها أصل نهائي".

وتابعت: من يوم ما ظهر محمد العمروسي فى حياتي وهي بقت أحسن وأصبحت أشعر بحالة من الأمان على نفسي وعلى عائلتي وبشوفه طبطبة من ربنا عليا، وبتمني أشوفه فى المكانة الفنية الذي يستحقها.

فى سياق آخر، هنأت المطربة مي فاروق خطيبها الفنان محمد العمروسي، بعد تكريمه في مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، حيث نشرت مي صورة تجمعهما عقب التكريم، وكتبت بعض الكلمات الرومانسية.

مي فاروق ومحمد العمروسي

وقالت مي فاروق خلال تعليقها بموقع فيس بوك: “ حبيبي تم تكريمه أمس في ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي، تستاهل كل التكريمات وما تكفيش ولا تديك حقك”

وأضافت مي: “مبروك يا حبيبي فخورة جدا بيك وبتعبك ومجهودك وإصرارك ، ونجاحك كل خطوة فيه بحس اني أنا اللي نجحت، ربنا يكرمك ويديك كل اللي بتمناه ليك واكتر.. متشرفة وفرحانة بيك من قلبي”

وتابعت: “وجودي جنبك امبارح كان سعادة ليا، مبروك يا فنان يا كبير لسه اللي جاي أهم ليك، ومبروك يا أجمل إنسان ربنا يحبب فيك خلقه كمان وكمان ويزيدك من كل خير الدنيا… بحبك ”

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