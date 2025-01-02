الخميس 02 يناير 2025
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ثقافة وفنون

الإعلامية ياسمين الخطيب تعلن زواجها للمرة الخامسة

ياسمين الخطيب، فيتو
ياسمين الخطيب، فيتو

أعلنت الإعلامية ياسمين الخطيب زواجها  للمرة الخامسة.

زواج ياسمين الخطيب

وكشفت الخطيب عن لقطات من الحفل الذي أقيم في باريس مع إخفاء تفاصيل عن زوجها الحالي. 

وظهرت الخطيب بفستان لامع باللونين الأسود والأبيض مع اعتمادها على لوك ميك أب جريء.

وتعد زيجة ياسمين الخطيب الحالية هي الخامسة، حيث كانت المرة الأولى من المستشار أحمد جلال إبراهيم القاضي وحدث انفصال عقب 6 سنوات زواج.

والزيجة الثانية كانت من قاض واستمر زواجهما 3 سنوات، والثالثة كانت سرا من المخرج خالد يوسف، والرابعة كانت من رجل الأعمال رمضان حسني، واستمرت لعام واحد فقط.

 

ومؤخرًا، أثارت الإعلامية ياسمين الخطيب جدلًا واسعًا وغضبًا بين مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحها أنها "من الممكن أن تتزوج 10 رجال في حال سمح الشرع بذلك"، ليصف البعض تصريحها بالجريء، الذي يتناقض وحياء المرأة.

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الإعلامية ياسمين الخطيب المخرج خالد يوسف ياسمين الخطيب
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