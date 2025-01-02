الخميس 02 يناير 2025
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ثقافة وفنون

الدشاش يتصدر، تعرف على إيرادات الأفلام في أول أيام 2025

ابطال فيلم الدشاش
ابطال فيلم الدشاش

استقبلت دور العرض السينمائى المصري ثلاثة أفلام جديدة، فى مطلع العام الجاري 1 يناير 2025، وحققت تلك الافلام ايرادات كبيرة في أول ليالي العرض داخل مصر.

البوكس اوفيس المصري 

1 -فى المركز الأول جاء فيلم الدشاش بطولة محمد سعد وباسم سمرة محققًا 2 مليون و600 ألف جنيه.

2 - تلاه فيلم رامبو بطولة عصام عمر وركين سعد الذي حقق 400 ألف جنيه.

3 - بالمرتبة الثالثة جاء فيلم المستريحة بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد، وحقق 300 ألف جنيه.

 

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باسم سمرة ليلي علوي محمد سعد فيلم المستريحة فيلم الدشاش
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