صاحبي من أيام الطفولة، تامر حسني يوجه رسالة لـ رامي صبري

فاجأ الفنان تامر حسني، جمهوره بالرد على منشور الفنان رامي صبري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

في هذا السياق، كتب تامر حسني: "حبيبي يا رامي إنت قبل ما تكون نجم كبير ومُهم إنت صاحبي من أيام الطفولة، ودي حاجات الناس متعرفهاش ويمكن مكنش في فُرصة نحكي ده قبل كده.. إنت يا رامي صاحب عُمر ومشوار مشيناه من الطفولة وأنا في الصورة ماسك المايك لأخويا ولصوت مصري عظيم يستحق".

وتابع تامر بقوله: “شُكرًا يا حبيبي على كلامك الغالي اللي من القلب أنا فعلًا اشتغلت معاك من كل قلبي وبكُل حرص علينا إحنا الاتنين بكُل التفاصيل بدافع الحُب والصداقة وإن ربنا يكرمنا مع بعض، اعتقد إن التعاون ده هيحمس كُل جيلنا إنه يعمل أفكار مشاركة كده وأنا بنادي بيها من زمان من أيام تامر وشيرين وبعدها تامر وبهاء في أغنية قوم اقف أنا وأنت بعدها اتكلمنا من سنين عشان نجمع البعض من جيلنا وعملنا المستحيل وللأسف معرفناش فقولنا نبدأ بنفسنا عشان نحمس الكُل”.

واختتم بقوله: "حقيقي جمهورنا يستاهل مننا كُل الجديد وكل المُفاجآت إللي تفرحه والمطربين اللي هييجوا بعدنا يستحقوا إنهم يتعلموا ده مننا عشان يكملوه للي بعدهم إنتظروا كليب فعلًا مبيتنسيش بيني وبين أخويا النجم الكبير رامي صبري باشا".

على الجانب الآخر، كان قد علق الفنان رامي صبري علي صورة له رفقة الفنان تامر حسني عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب رامي صبري:"أنا بشوف الصورة دي بشكل تاني خالص..أولًا تامر فنان أخ وغالي ومحترم (وواثق في نفسه) ودي للاسف مش موجودة كتير في مغنيين كتير ناجحين ولكن عندهم مشاكل كبيرة".

وأكمل: "ومايعرفوش يبقوا زي الراجل المحترم اللي ماسك المايك ده تامر حسني فنان كبير جدًا جدًا ولما اشتغلت أنا وهو في الديو اللي هاينزل الفترة اللي جاية فهمت هو ليه محبوب جدًا.. أولًا علشان عنده صفاء نفسي مش موجود عندي أنا شخصيا".

وأضاف رامي صبري: “اه والله أنا دايمًا ليا رد فعل إنما هو بيسيب الحاجات زي ماهي وما بيحبش يرد ودي حاجة صعبة جدًا جدًا.. عاوز أقول مش كل فنان أو نجم يستحق.. لأن دايما الأخلاق واحترام زمايلك هو الموضوع مش بس الفن”.

واختتم: "شكرًا تامر حسني على ذوقك واحترامك ليا دايما في التصوير ودايما كنت تقولي انت مبسوط ايه رايك محتاج حاجه ؟ كل ده ماينفعش يطلع غير من فنان حقيقي عنده احساس بالناس والأهم واثق من نفسه قريبًا جدًا هتشوفوا وهاتسمعوا أغنية ( فعلًا مبيتنسيش) على جميع منصات الموسيقى في العالم".

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