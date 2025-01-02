نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في السيناريست بشير الديك بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

استقبلت أسرة السيناريست الراحل بشير الديك، العزاء اليوم الخميس، بقاعة الوهاب بدار مناسبات مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

عزاء بشير الديك

وحرص نجوم الفن على تقديم واجب العزاء في السيناريست الراحل ودعم أسرته وكان من أبرز تلك النجوم نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، لبلبة، ومدير التصوير سعيد الشيمي.

كما حضر الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المصرية، والمخرج مجدي أحمد علي، والمؤلف أيمن سلامة، ومسعد فودة نقيب السينمائيين.

وفاة السيناريست بشير الديك

كان السيناريست الراحل بشير الديك قد وافته المنية يوم الثلاثاء الماضي، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 80 عاما.

بشير الديك

المؤلف الراحل بشير الديك من مواليد عام 1944، ولم تكن دراسته ذات علاقة بالفنون، فقد كان يدرس بكلية التجارة جامعة القاهرة وتخرج فيها عام 1966، ولكن بالرغم من أن هذا المجال البعيد كل البعد عن الفن فإن الراحل كان مهمومًا بالكتابة لذا كان يكتب القصص لمجلات وصحف ودوريات أدبية إلى أن جاءته فرصة لتحويل قصصه تلك إلى الشاشة من خلال فيلم “مع سبق الإصرار” والذي تعاون فيه مع المخرج أشرف فهمي.

وتعتبر العلاقة الفنية بين الكاتب بشير الديك والمخرج عاطف الطيب واحدة من أبرز الثنائيات التي شهدتها السينما المصرية، فقد شكلت هذه الشراكة المبدعة محطة هامة في تاريخ السينما المصرية، حيث تعاون الاثنان في إنتاج مجموعة من الأفلام التي أحدثت تغييرات كبيرة في نوعية السينما المعروضة في ذلك الوقت.

تعاون الثنائي في العديد من الأعمال التي أثرت في الذاكرة الجماهيرية، مثل أفلام (ضد الحكومة وسواق الأتوبيس وضربة معلم وضد الحكومة وناجي العلي وليلة ساخنة)، والنجاح الكبير الذي حققته أفلامهما المشتركة لم يكن فقط بسبب جودة الكتابة والإخراج، بل أيضًا بسبب تناغم الرؤية بينهما.

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