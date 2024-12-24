أخبار الفن اليوم.. حسين الجسمي يطرح أغنية "آه يا خسارة".. ومحمد التاجي يتعرض لوعكة صحية

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها طرح الفنان حسين الجسمي أغنيته الجديدة “آه يا خسارة” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

طرح المطرب الإماراتي حسين الجسمي أحدث أغنياته بعنوان “آه يا خسارة” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وكافة تطبيقات الموسيقى.

يعيش الفنان تامر حسني، حالة من الانتعاش الفني بالوقت الحالي، حيث يستعد لإحياء حفلات رأس السنة ما بين السعودية ودبي احتفالا بالعام الجديد 2025.

خضع الفنان محمد التاجي لعملية جراحية بعد تعرضه لأزمة صحية ومازح جمهوره بمنشور عبر حسابه بموقع فيسبوك.

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" البوسترات المنفردة لأبطال العمل وهم عصام عمر وركين سعد وأحمد بهاء وأسما إبراهيم ورامبو.

يقيم نادي القصة والجمعية البصرية لأصدقاء مكتبة الإسكندرية مؤتمر "الرواية والدراما المرئية "وذلك على مدار يومي الأربعاء والخميس ٢٥_ ٢٦ ديسمبر الجاري في تمام الخامسة مساءً، بالمجلس الأعلى للثقافة.

مسلسل وتر حساس الحلقة 43 ، شهدت أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 43 قيام سلمى ورشيد بإبراز اعترافات عبد الرحمن لجمال الذي أخبرهما أنه غير قانوني لأنه تم دون إذن النيابة ولكنه سيساعد في إعادة فتح القضية.

يحيي القيصر كاظم الساهر حفلا غنائيا في أبو ظبي يوم 8 فبراير من عام 2025، وذلك بعد إحيائه مؤخرا حفلا غنائيا في دبي.

نشر الفنان خالد سليم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورة تجمعه بالفنانة ياسمين عبد العزيز من كواليس مسلسل “وتقابل حبيب”، وعلق قائلا: “انتظرونا في رمضان 2025”.

عاد المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر من العاصمة اللبنانية بيروت، بعد حضور حفل جوائز “ موريكس دور”، والذي تم تكريمهما به كأفضل مخرج وأفضل ممثلة في رمضان 2024

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