أخبار الفن اليوم.. حسين الجسمي يطرح أغنية "آه يا خسارة".. ومحمد التاجي يتعرض لوعكة صحية
شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها طرح الفنان حسين الجسمي أغنيته الجديدة “آه يا خسارة” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
حسين الجسمي يطرح أحدث أغنياته "آه يا خسارة" (فيديو)
طرح المطرب الإماراتي حسين الجسمي أحدث أغنياته بعنوان “آه يا خسارة” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، وكافة تطبيقات الموسيقى.
تامر حسني يشعل أجواء رأس السنة بين السعودية ودبي بحفلات استثنائية
يعيش الفنان تامر حسني، حالة من الانتعاش الفني بالوقت الحالي، حيث يستعد لإحياء حفلات رأس السنة ما بين السعودية ودبي احتفالا بالعام الجديد 2025.
الفنان محمد التاجي يخضع لعملية جراحية بعد تعرضه لوعكة صحية
خضع الفنان محمد التاجي لعملية جراحية بعد تعرضه لأزمة صحية ومازح جمهوره بمنشور عبر حسابه بموقع فيسبوك.
طرح البوسترات المنفردة لأبطال "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"
طرحت الشركة المنتجة لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" البوسترات المنفردة لأبطال العمل وهم عصام عمر وركين سعد وأحمد بهاء وأسما إبراهيم ورامبو.
انطلاق مؤتمر الرواية والدراما المرئية بحضور المخرجين محمد فاضل وأحمد صقر غدا
يقيم نادي القصة والجمعية البصرية لأصدقاء مكتبة الإسكندرية مؤتمر "الرواية والدراما المرئية "وذلك على مدار يومي الأربعاء والخميس ٢٥_ ٢٦ ديسمبر الجاري في تمام الخامسة مساءً، بالمجلس الأعلى للثقافة.
مسلسل وتر حساس الحلقة 43، رغدة تعترف لسلمى بكل ما حدث ودور كاميليا في إدارة الأحداث
مسلسل وتر حساس الحلقة 43 ، شهدت أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 43 قيام سلمى ورشيد بإبراز اعترافات عبد الرحمن لجمال الذي أخبرهما أنه غير قانوني لأنه تم دون إذن النيابة ولكنه سيساعد في إعادة فتح القضية.
أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر في أبو ظبي فبراير 2025
يحيي القيصر كاظم الساهر حفلا غنائيا في أبو ظبي يوم 8 فبراير من عام 2025، وذلك بعد إحيائه مؤخرا حفلا غنائيا في دبي.
خالد سليم ينشر صورة جديدة من كواليس مسلسل وتقابل حبيب
نشر الفنان خالد سليم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورة تجمعه بالفنانة ياسمين عبد العزيز من كواليس مسلسل “وتقابل حبيب”، وعلق قائلا: “انتظرونا في رمضان 2025”.
محمد سامي يعود من بيروت ويستأنف تصوير "سيد الناس"
عاد المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر من العاصمة اللبنانية بيروت، بعد حضور حفل جوائز “ موريكس دور”، والذي تم تكريمهما به كأفضل مخرج وأفضل ممثلة في رمضان 2024
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