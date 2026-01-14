الأمواج تلقي بسلم السفينة FENER على شاطئ بورسعيد (صورة)

18 حجم الخط

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، صورة سلم، ألقت به الأمواج على شاطئ بورسعيد، تحدثوا عن أنه يخص السفينة FENER التي جنحت بالقرب من الشاطئ منذ الأمس، في الوقت الذي تُواصل السفينة ميلها نحو جانبها الأيمن لها نحو قاع البحر المتوسط.

سلم السفينة، فيتو

جنوح سفينة وغرقها على شاطىء بورسعيد

وكانت السفينة قد خرجت من تركيا متجهة إلى ميناء شرق بورسعيد لتحميل شحنة من الملح، وبعد مغادرة السفينة ميناء شرق بورسعيد طلب ربان السفينة الانتظار فى منطقة المخطاف ببورسعيد نتيجة لسوء الأحوال الجوية، ولحين تحسنها، أعقبها تلقى فريق الإنقاذ البحري التابع لهيئة قناة السويس إخطارًا من السفينة بوجود فتحة بأحد العنابر أسفرت عن دخول المياه لبدنها، وقام ربان السفينة بالتحرك جنوب منطقة الانتظار لشحط السفينة خوفًا من غرقها، ثم أرسل ربان السفينة مساءً استغاثة لإنقاذ طاقمها بعد زيادة ميل السفينة 10 درجات نحو اليمين واتجاهها نحو الغرق.

جهود قناة السويس لإنقاذ الوضع، فيتو

دفعت هيئة قناة السويس بقاطرتين وثلاثة لنشات بحرية من طراز بحار للقيام بإخلاء كافة أفراد طاقم السفينة وعددهم 12 فردًا وتأمين السفينة خلال عملية إنقاذ الطاقم.

ومن جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس عدم تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بحادث جنوح السفينة الذي وقع خارج نطاق المجرى الملاحي لقناة السويس.

