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ثقافة وفنون

آخر تحديث لإيرادات فيلم الحريفة 2 بالسينمات

فيلم الحريفة 2، فيتو
فيلم الحريفة 2، فيتو

 تصدر أمس الإثنين، فيلم الحريفة 2 “الريمونتادا” إيرادات شباك تذاكر دور العرض السينمائي المصرية، وذلك في آخر تحديث يومي لإيرادات الأفلام. 

 

إيرادات فيلم الحريفة 2 

 وبلغت إجمالي إيرادات فيلم الحريفة الجزء الثاني مليون و584 ألف جنيه في أحدث ليالي عرضه بالسينمات أمس. 

 

قصة فيلم الحريفة 2 

وتدور أحداث الجزء الثاني من الحريفة تحت اسم "الريمونتادا"، حول فريق الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وعزمهم على استكمال الحلم سويًّا، ودخولهم الجامعة لأول مرة، وانبهارهم بها، مع وجود حريفة جدد داخل الفريق.

أبطال فيلم الحريفة 2 

 فيلم “الحريفة 2" (الريمونتادا) بطولة نور النبوي، ونور إيهاب، وأحمد غزي، وكزبرة، وعبد الرحمن محمد، وسليم الترك، وخالد الذهبي، ونورين أبو سعدة، وكريمة منصور والطفلة ريما مصطفى، وتأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد.

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