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ثقافة وفنون

انطلاق مؤتمر الرواية والدراما المرئية بحضور المخرجين محمد فاضل وأحمد صقر غدا

محمد فاضل.فيتو
محمد فاضل.فيتو

 يقيم نادي القصة والجمعية البصرية لأصدقاء مكتبة الإسكندرية مؤتمر "الرواية والدراما المرئية "وذلك على مدار يومي الأربعاء والخميس ٢٥_ ٢٦ ديسمبر الجاري في تمام  الخامسة مساءً، بالمجلس الأعلى للثقافة.

 

تتضمن الجلسة الافتتاحية كلمات لأمين عام  المجلس الأعلى للثقافة الدكتور أشرف العزازي، وأمين عام  المؤتمر الدكتورة زينب فرغلي، ومنسق عام المؤتمر حمدان القاضي، ورئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مكتبة الإسكندرية عصام عزت، رئيس المؤتمر محمد السيد عيد

ثم تأتي الجلسة الأولى تحت عنوان "تجربتي مع تحويل الرواية إلى دراما تليفزيونية" يتحدث فيها من  المخرجين محمد فاضل، أحمد صقر، عمر عبد العزيز، وتدير الجلسة الدكتورة زينب فرغلي.

 

 

يتضمن اليوم الثاني للمؤتمر ثلاث جلسات تحمل الجلسة الأول عنوان "بين النص الروائي والعرض البصري عند نجيب محفوظ وخيري شلبي " ويتحدث فيها الدكتور محمود الضبع، الدكتورة سحر شريف، زين خيري شلبي، رامي عبد الرازق، ويدير الجلسة الدكتور السيد نجم.

الجلسة الثانية تتضمن عددًا من الشهادات، يقدمها الروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد، السيناريست محمد السيد عيد، الروائية نادية رشاد.

تخصص الجلسة الثالثة لعرض وتحليل الأعمال والنصوص  الروائية.
الدكتور عزة بدر تتحدث عن "الشحاذ بين الأدب والسينما "، والدكتور سامي سليمان يتحدث عن فيلم "اللص والكلاب بين الأدب والسينما، الدكتور منير عبد المجيد يتحدث عن فيلم"إمبراطورية ميم.. بين النص والدراما".

 

وعن "بناء شخصية البطل بين السرد والدراما "يتحدث الدكتور طارق مختار سعد، ويدير الجلسة حسن نوح ثم يختتم المؤتمر بالتكريمات  وتوزيع الدروع وشهادات التقدير.

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احمد صقر اصدقاء مكتبة الاسكندرية أشرف العزازى المجلس الأعلى للثقافة جمعية أصدقاء مكتبة الاسكندرية مكتبه الإسكندرية
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