الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

محمد سامي يعود من بيروت ويستأنف تصوير "سيد الناس"

محمد سامي
محمد سامي

عاد المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر من العاصمة اللبنانية بيروت، بعد حضور حفل جوائز “ موريكس دور”، والذي تم تكريمهما به كأفضل مخرج وأفضل ممثلة في رمضان 2024

وحصل محمد سامي على أجازة لمدة ثلاثة أيام، من تصوير مسلسل “سيد الناس” ليحضر حفل تكريمه، وعاد ليستكمل تصوير المسلسل بأحد الاستوديوهات بطريق الإسكندرية الصحراوي.

 

أحداث مسلسل سيد الناس

وتدور أحداث المسلسل بإحدى قرى الصعيد حيث يظهر عمرو سعد، يعمل على نصرة المظلوم بعدما يواجه العديد من التحديات. 

وكان محمد سامي مخرج مسلسل سيد الناس قرر إنشاء وحدة إخراج أخرى لتصوير بعض المشاهد الخارجية من العمل، والتي لا يتواجد بها الأبطال، تسهيلًا للانتهاء من تصوير أكبر عدد من مشاهد العمل. 

شخصية إلهام شاهين في مسلسل سيد الناس

وتلعب إلهام شاهين شخصية اعتماد الهواري عمة عمرو سعد خلال أحداث العمل، وهي من الشخصيات القوية التي لا تترك حقها وتسعى للحصول عليه، بجانب أنها تقف بجانب ابن شقيقها في المشاكل التي يتعرض لها خلال أحداث العمل، ويكون الأمر مختلفًا معها لأنها تعتبره ابنها.

أبطال مسلسل “سيد الناس"

والعمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي وبطولة عمرو سعد، منة فضالي، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، أروى جودة، وفاء عامر، داليا البحيري.

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سيد الناس أحداث مسلسل سيد الناس محمد سامى

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