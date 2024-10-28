مواعيد عرض مسلسل "وتر حساس" على منصة يانجو بلاي

انطلق أمس الأحد عرض مسلسل “وتر حساس” الذي يشارك في بطولته نخبة من النجوم والنجمات على رأسهم الفنانة صبا مبارك.

مواعيد عرض مسلسل وتر حساس

ويعرض مسلسل وتر حساس على منصة يانجو بلاي حصريًّا وقبل الشاشة من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة ٥:٣٠ بتوقيت القاهرة.

تفاصيل مسلسل وتر حساس

وتتعاون صبا مبارك من جديد في مسلسل وتر حساس مع المخرج وائل فرج ومع الفنان محمد علاء وكلاهما شارك معها في مسلسل بين السطور.

وينتمي مسلسل وتر حساس إلى عالم المسلسلات الطويلة حيث أنه مكون من ٤٥ حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك الفنانة هيدي كرم والفنان محمد علاء والفنانة إنجي المقدم والفنان أحمد جميل سعيد والفنان محمد العمروسي والفنانة لطيفة فهمي والفنان تميم عبده والفنان محمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

ويقدم المسلسل الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة والمعقدة في ظل أجواء من التشويق.