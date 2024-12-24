الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسل وتر حساس الحلقة 43، رغدة تعترف لسلمى بكل ما حدث ودور كاميليا في إدارة الأحداث

صبا مبارك، فيتو
صبا مبارك، فيتو

مسلسل وتر حساس الحلقة 43 ، شهدت أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 43 قيام سلمى ورشيد بإبراز اعترافات عبد الرحمن لجمال الذي أخبرهما أنه غير قانوني لأنه تم دون إذن النيابة ولكنه سيساعد في إعادة فتح القضية.

ويتواصل عبد الرحمن مع كاميليا ويطلب منها الإسراع في عملية سفره للخارج، ويستشعر مازن أن سلمى قد استغلته في أمر عبد الرحمن، وخلال الحلقة تقرر سلمى الذهاب إلى رغدة واعترفت الأخيرة بكل ما حدث ودور كاميليا في إدارة الأحداث كافة منذ علمها بما فعله شقيقها للراحلة ليلى ولعبد الرحمن.

رغدة تكشف لسلمى كل التفاصيل 

وواصلت رغدة اعترافاتها لسلمى حول مقتل ليلى وأخبرتها إنها لم تكن تخطو خطوة بدون استشارة كاميليا التي وعدتها ب"كلينك" جديدة إذا لم تنطق بكلمة واحدة وإن قالت الحقيقة ستورطها في الجريمة، وحاولت سلمى معرفة ما إذا كانت كاميليا قد تلاعبت بمسرح الجريمة أم لا، أكدت رغدة أنها غير متأكدة وقالت لها سلمى أنها تصدقها. 

ياسين يعترف بما فعله من رحمة ويطلب من رشيد إعادتها للعمل

ويعترف ياسين بأنه السبب في ما حدث لحرمه وأنه هو من بدل الخطة الخاصة به بخطة رحمة بغرض الإيقاع بها، وغضب منه رشيد بينما طلب ياسين منه إعادة رحمة للعمل.

ويذهب رشيد لطلب أبناءه من كاميليا ويحذرها من القادم وتتلقى كاميليا فيديو من رغدة من كاميرات المراقبة يكشف وجودها في مسرح الجريمة، وتتفاجيء سلمى بأن تسجيل اي دور الرحمن قد حذف من هاتفها وواجهت رشيد واتهمته بصورة غير مباشرة أنه من فعلها.

أبطال مسلسل وتر حساس.. تعرف عليهم

ومسلسل وتر حساس من بطولة صبا مبارك وهيدي كرم ومحمد علاء وإنجي المقدم وأحمد جميل سعيد ومحمد العمروسي وتميم عبده ومحمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هيدي كرم تميم عبده مسلسل وتر حساس الحلقة 43 أبطال مسلسل وتر حساس وتر حساس الحلقة ٤٣

مواد متعلقة

قبل أيام من انطلاقه، تعرف على أبطال مسلسل القدر

منصة TOD تروج لمسلسل "سراب"

5 أسباب جعلت شخصية محمد علاء في مسلسل وتر حساس تتصدر التريند

أبرز النجوم المنضمين للموسم الثالث من مسلسل موضوع عائلي

ads

الأكثر قراءة

أستاذ بجامعة هارفارد: مصر ستصبح أول دولة في العالم بلا أطباء

وزير التموين يعلن بدء تشغيل الماكينة الاحتياطية للمخابز بالتليفون اعتبارًا من يناير 2025

بالأسماء، قرار جمهوري بالعفو الرئاسي عن 54 محكومًا عليه من أبناء سيناء ( تحديث)

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 24-12-2024

شعبة المحمول: لم يصدر قرار رسمي بوقف الهواتف المستوردة من الخارج

خبير اقتصادي يكشف توقعاته لسعر الفائدة وسبب كسر الدولار حاجز الـ51 جنيها

هل ترتفع أسعار الدواجن في 2025؟ رئيس الشعبة يوضح (فيديو)

قبل جلسة استئناف عمر زهران غدا، أقوال مساعده التي زجت به خلف القضبان

منوعات

المزيد

رسميًا، إعلان كوريا الجنوبية "مجتمعًا فائق الشيخوخة"

بصر حاد وذكاء مذهل، حقائق لا تعرفها عن حيوانات المزرعة‎

مقطع مرعب، القدر ينقذ رجلين من تحت عجلات شاحنة (فيديو)

توقعات برج الثور 2025، الحب في انتظارك ومثابرتك تؤتي ثمارها

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في الأسواق

أسعار السكر اليوم الثلاثاء، المعبأ يسجل 35 جنيها

استقرار أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 24-12-2024

أسعار الخضروات اليوم، انخفاض البطاطس وارتفاع الكوسة والخيار في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

5 عقوبات صارمة في قانون المسئولية الطبية الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الطور وفضائلها وما ورد بشأنها

تفسير حلم اللص في المنام وعلاقته بالاستقرار المادي وشفاء المريض

أسماء سورة الحديد وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

المزيد
الجريدة الرسمية