الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

الفنان محمد التاجي يخضع لعملية جراحية بعد تعرضه لوعكة صحية

محمد التاجي
محمد التاجي

خضع الفنان محمد التاجي لعملية جراحية بعد تعرضه لأزمة صحية ومازح جمهوره بمنشور عبر حسابه بموقع فيسبوك.


وكتب محمد التاجي: آخر نكتة قبل ما أخش العملية مرة واحد مخنوق طلع الفضاء بقى مخنوق فضائي تمترارارم تمتم».

حلّ الفنان محمد التاجي ضيفًا على برنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي، حيث كشف العديد من أسرار مسيرته الفنية وكواليس مشاركته في أبرز الأعمال الدرامية والسينمائية.


وتحدث التاجي عن رفضه المشاركة في فيلم “عمارة يعقوبيان”، مشيرًا إلى أن طبيعة الدور لم تناسبه بسبب التزاماته العائلية، مؤكدًا أنه سبق وخاض تجربة مشابهة مع المخرج سمير سيف في فيلم “ديل السمكة”عن اعتذار آخر أثار خلافًا مع الزعيم عادل إمام، أثناء تصوير فيلم “النوم في العسل”، بسبب ارتباطه بمواعيد تصوير متزامنة لمسلسلين.

 

وأعرب التاجي عن فخره بكونه حفيد الفنان القدير عبدالوارث عسر، مشيرًا إلى أنه اكتسب منه احترام الذات والمهنة.

 

وأضاف أن بدايته الحقيقية كانت في مسلسل “البشاير”، رغم مشاركته سابقًا في مسرحية “المتزوجون”.

 

على الجانب الأخر، كان كشف الفنان محمد التاجي عن رأيه في جودة الأفلام السينمائية التي يتم تقديمها خلال هذه الفترة، قائلا: "أرفض أفلام كتير اليومين دول علشان عيب أوي أقبلها، إحنا رجعنا تاني لأفلام المقاولات".

 

أفلام المقاولات في فترة الثمانينيات 

وأضاف خلال تصريحات إذاعية لـ"نجوم إف إم": "في فترة الثمانينيات كانوا بيعملوا الفيلم في أسبوع، ودلوقتي الموضوع ده بيتكرر".

موقف نور الشريف مع محمد التاجي 

ولفت محمد التاجي: "زمان كان فيه احترام بين الفنانين، واتعلمنا من الأجيال إللي قبلنا إننا ناخد بإيد الوجوه الجديدة، وافتكر إن الفنان الراحل نور الشريف أول حد قدمني وخد بإيدي والبداية في مسلسل أديب قصة طه حسين".

 

مشكلة الممثلين في العصر الحالي

وأكد: "فيه ممثلين دلوقتي بيقعدوا على المونتاج علشان يبوظوا شغل زمايلهم وده بيحصل دلوقتي وشوفته، وللأسف المخرج بيبقى ضعيف الشخصية، وفيه نجم أخرج ومنتج 15 يوم وقال للمخرج اقعد في بيتكم".

 

 

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