مسلسل وتر حساس الحلقة 27، سلمى تخسر الوصاية على إرث ابنتها

مسلسل وتر حساس ، دارت أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 27 حول قيام والدة سلمى بتقديم نصيحة لها هي ورشيد بضرورة الابتعاد عن بعضهما البعض حتى لا تخسر سلمى ابنتها بسبب إثارة غضب كاميليا.

وخلال الحلقة تقوم كاميليا بزيارة علي واكتشاف أنه لا يزال يتناول المخدرات ونصحته بالتوقف حتى لا يخسر ابنته، وبالفعل في اول جلسة يطلب محامي سلمى تحليل مخدرات لعلي وفي اليوم التالي تظهر النتيجة وتنجح كاميليا في كسب قضية الوصاية بعدما تم إثبات أن علي لا يتعاطى المخدرات الممنوعة.

وخلال الحلقة يواصل مازن في التركيز مع رغدة ومحاولة التحدث معها بينما تشعر ليلى أن هناك تغير في زوجها وتزداد شكوكها بعد استلامها رسالة من مجهول تخبرها أنه يخونها، وتقرر ليلى البحث في هذا الأمر.

موعد حلقات مسلسل وتر حساس

وفيا يتعلق بموعد حلقات مسلسل وتر حساس 2024 فإنه يعرض على منصة يانجو بلاي من الأحد إلى الخميس حصريًّا وقبل الشاشة في تمام الساعة ٥:٣٠ بتوقيت القاهرة، أما موعد حلقات مسلسل وتر حساس 2024 على قناة ON فإنه يعرض من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة ٧:٣٠ مساء بتوقيت القاهرة.

تفاصيل مسلسل وتر حساس

ومسلسل وتر حساس مكون من ٤٥ حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك الفنانة هيدي كرم والفنان محمد علاء والفنانة إنجي المقدم والفنان أحمد جميل سعيد والفنان محمد العمروسي والفنانة لبنى ونس والفنانة لطيفة فهمي والفنان تميم عبده والفنان محمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، ويقدم المسلسل الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة والمعقدة في ظل أجواء من التشويق.

نجوم وتر حساس يحتفلون بانتهاء التصوير

احتفل أبطال مسلسل وتر حساس مؤخرا بانتهاء تصوير العمل.

وشهد الاحتفال بانتهاء تصوير وتر حساس حالة من البهجة والسعادة وسط وجود أبطال العمل.

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