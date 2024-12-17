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ثقافة وفنون

حسين الجسمي مهنئا قطر بعيدها الوطني: جيران نفاخر بهم وبإنجازاتهم

حسين الجسمي، فيتو
حسين الجسمي، فيتو

هنأ المطرب الإماراتي حسين الجسمي دولة قطر وشعبها بعيدها الوطني.

وكتب حسين الجسمي في تدوينة له عبر حسابه على منصة إكس: في ذكرى اليوم الوطني القطري.. تجتمع القلوب بمشاعر المحبة والفخر لأهلها الأشقاء الأوفياء.. جيران نفاخر بهم وبإنجازاتهم التي أبهرت العالم وبتاريخهم وتراثهم الأصيل وتقدمهم المشهود كل عام وقطر بقيادتها وشعبها الوفي في رفعة وازدهار وأمان دائم.

وفي وقت سابق، أنشد الفنان الإماراتي حسين الجسمي أغنية وطنية جديدة بمناسبة الذكرى الـ53 لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حملت عنوان “عيد الاتحاد”، من أشعار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربیة المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي.

 

أغنية حسين الجسمي للإمارات

وبحسب بيان نشره حسين الجسمي أن الأغنية استذكرت في أبياتها أمجاد الوطن وتفرده بين الأمم، بداية من جهود المؤسسين وصولًا إلى الحاضر الزاهر.

 

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