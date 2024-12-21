السبت 21 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نيكول سابا وخالد سليم يصوران "وتقابل حبيب" بشوارع أكتوبر

نيكول سابا
نيكول سابا

يواصل النجمان خالد سليم ونيكول سابا تصوير عدد من المشاهد الخارجية ضمن أحداث مسلسل وتقابل حبيب الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز، والمقرر عرضه خلال سباق رمضان القادم.

وتظهر نيكول سابا خلال أحداث مسلسل “وتقابل حبيب”، وهى متزوجة من الفنان خالد سليم، ويتعرضان لمواقف كثيرة تقلب حياتها رأس على عقب.

وكانت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، قد احتفلت ببدء تصوير مسلسل “ وتقابل حبيب” مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، حيث نشرت نيكول عددا من الصور لها داخل كواليس المسلسل.


وعلقت نيكول قائلة: "أول يوم تصوير من مسلسل وتقابل حبيب، ادعولي بالتوفيق والنجاح".

مسلسل ياسمين عبد العزيز الجديد وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، رشوان توفيق، حنان سليمان، إيمان السيد، بدرية طلبة، محمود عمرو ياسين ى، أنوشكا، ندي موسي والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيكول سابا خالد سليم وتقابل حبيب مسلسل وتقابل حبيب ياسمين عبدالعزيز مسلسلات رمضان أبرز مسلسلات رمضان 2025

مواد متعلقة

بطلات "وتقابل حبيب" يظهرن باللون الأحمر عبر بوستر تشويقي
ads

الأكثر قراءة

بعد قفزة اللحوم، ارتفاع جديد في أسعار الفراخ اليوم السبت 21 ديسمبر 2024

ضحاياه من النساء والفتيات، انتشار فيروس غامض يسبب الرقص اللاإرادي (فيديو)

أخبار مصر: رسالة من عائلة المخرج عمر زهران لـ مرتضى منصور، بداية الشتاء رسميا، ألمانيا تنكس أعلامها، قفزة لأسعار اللحوم

أسعار الخضار اليوم السبت في سوق العبور، البطاطس بـ 9 جنيهات وانخفاض الجزر

تصل إلى 51.5 جنيه، قفزة مزلزلة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، البرتقال بـ 6.5 جنيها وهذا ماوصلت إليه الجوافة والرمان

وفاة مهندس الصوت السينمائي محسن التوني

في خطبة ثورية بساحة الأمويين، مكسيم خليل يكشف دور كندة علوش وأصالة في إسقاط الأسد (فيديو)

منوعات

المزيد

ضحاياه من النساء والفتيات، انتشار فيروس غامض يسبب الرقص اللاإرادي (فيديو)

تنقلك من بكين إلى نيويورك في أقل من ساعتين، الصين تختبر طائرة 4 أضعاف سرعة الصوت (صور)

ما بين التأكيد والنفي، قصة بيع شركة تجسس إسرائيلية لمستثمرين أمريكيين

لحظة القبض على منفذ هجوم الدهس في ألمانيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم السبت

صقيع وأمطار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم أول أيام الشتاء رسميا

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

الإمارات تتصدر..القيمة التسويقية للمنتخبات المشاركة بخليجي 26 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى الحواريين وكيف أوحى الله إليهم؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 21 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 21 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية