الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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شباب الشرقية تنظم اللقاء الختامى للمؤتمر الوطنى الثالث للنشء

اللقاء الختامى للمؤتمرالوطنى
اللقاء الختامى للمؤتمرالوطنى الثالث للنشء

عقد اللقاء الختامى للمؤتمر الوطني الثالث للنشء في محافظة الشرقية اليوم   بقاعة مؤتمرات نادى الشباب والرياضة بحضور جيهان حنفى رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء والدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، د.ايمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب.

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حضور  قيادات وزارة الشباب والرياضة 

واستقبل الدكتور محمود عبد العظيم بمكتبه فتيات وحدة ريحانة ومشرفة الوحدة ووفد   قيادات وزارة الشباب والرياضة وقدمن بوكيه ورد بشعار ريحانه، وتم تقديم درع شكر وتقدير لتشريفهم  بالدعم وحضور اللقاء الختامى للمؤتمر الوطني الثالث للنشء. 

 مركز شباب القراموص بابوكبير 

وبدأت  جيهان حنفى   رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء جولتها بتفقد معرض منتجات البردى لشعبة التوجية والتأهيل المهنى والمنفذة بمركز شباب القراموص،  واشادة  بجودة المنتجات والتأكيد على إقامة معارض على هامش كل الفعاليات المنفذة للنشء. 

الطليعة سما السيد محمود ابنة صفط الحنة

وبدأت فعاليات اللقاء الختامى للمؤتمر بالسلام الجمهورى وتقديم الطليعه سما السيد محمود ابنة مركز شباب صفط الحنا، والتى عرضت فى كلمتها الافتتاحية نبذة عن المؤتمر واهدافه ومحاورة وما تم تنفيذه خلال اللقاءات الحوارية، تلاها تلاوة القرآن الكريم من الطليع احمد اشرف عضو مركز شباب ديرب نجم والفائز بـ مسابقة الصوت الذهبى مؤخرا وعرضت الطليعه اسماء عمر محمود، عضو مركز شباب منزل حيان بإدارة ههيا فقرة شعر وطنى، والذين لاقوا اشادة واستحسان الحضور. 

الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب بالشرقية 

وفى كلمته رحب الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة بالحضور من قيادات وزارة الشباب والرياضة والمديرية والنشء المشاركين، واكد على تحقيق الرؤية والرسالة والهدف من المؤتمر  فى اطار الجمهورية الجديدة، مضيفا “إننا جميعا نسعى جاهدين لتذليل كافة الصعاب لخدمة النشء ورعايته طبقا للدستور المصرى وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية” . 

الدكتورة جيهان حنفى وكيل الوزارة لتنمية النشء

وفى كلمتها نقلت جيهان حنفى   رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء تحيات  الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لنشء الشرقية، وشددت على تقديم كافة اوجه الرعاية والدعم ورحبت بالتوصيات التى عرضها النشء من خلال الجلسات والتى يطمح فى تحقيقها مستقبلا    . 

عرض ملخص عن اللقاءات الحوارية الاربعة 

وبدأ البرنامج بعرض فيديو افتتاح المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان والتى شارك فيها الشعب التخصصية للنشء، وعرض تقرير المؤتمر  الدكتور احمد البسطويسى مدير إدارة تنمية النشء كما تم عرض ملخص عن اللقاءات الحوارية الأربعة التى تم عقدها بمراكز الشباب علي نطاق الادارات الفرعية بقرية  اكوا بديرب نجم وصفط الحنا بأبوحماد  والصنافين بمنيا القمح شرق وكفر الاعصر بأبوكبير.  

 جهود الدولة المصرية لرعاية النشء فى مختلف المجالات

وعرضت د.رحاب عسكر، والمحاسب السيد خليل تقرير المدربين وما تم تداوله مع النشء فى اطار محاور وأهداف المؤتمر والتى تضمنت دعم قدرات النشء وتعريفهم بإنجازات وجهود الدولة المصرية لرعايتهم فى مختلف المجالات، حيث تم طرح ومناقشة القضايا المجتمعية المتعلقة بالنشء منها الامن القومى، انجازات الدولة المصرية، دور النشء فى المجتمع، الهوية الأسرية ودور النشء داخل الأسرة. 

اللقاء الختامى للمؤتمر الوطنى الثالث للنشء-فيتو
اللقاء الختامى للمؤتمر الوطنى الثالث للنشء-فيتو

تمكين النشء مستقبلا من اجل ادارة الدولة المصرية 

وفي الجلسة الختامية للمؤتمر ألقى الدكتور احمد نجم، استشارى التدريب بوزارة الشباب والرياضة، كلمة  ،  متحدثا عن شعار المؤتمر  بناء جيل من النشء  "قادة المجتمع المصري" وما تقدمه الوزارة من برامج بهدف تأهيلهم وتدريبهم وفق الأسس والمعايير الحديثة وتزويدهم بالمعلومات من مصادرها الموثوقة وتمكينهم مستقبلا من أجل إدارة الدولة المصرية، وتعريفهم بدورهم فى المجتمع والأسرة وبناء الدولة المصرية والحفاظ على مواردها. 

خطورة الإشاعات على الأمن القومى المصرى

وقدم نجم نماذج من الصراعات التى تدور حول الدولة والدور الواجب تقديمه ودور النشء فى المدرسة ومركز الشباب والأسرة،  وعرض ماهية الامن القومى ومعنى الدولة وكيفية الحفاظ على الوطن  من الحروب الداخلية والخارجية والتخطيط للمستقبل وكيفية صنع قائد ايجابى محب لوطنه وعدم الانصياع للشائعات وخطورتها على الأمن القومى بالاضافة الى مهارات التواصل الفعال مع الآخرين وأهمية الإنصات والاستفادة من توجيهات الآخرين  .

تكريم الفائزين بمسابقة عقول مستنيرة 

وفى ختام فعاليات البرنامج ولتحفيز الفائزين بالمسابقات والبرامج التى تنظمها الوزارة تم تكريم الفائزين بمسابقة عقول مستنيرة من اكاديمية اي شاين للبرمجيات واعضاء شعبة المبتكرين علميا والحاصلين على المركز الرابع على مستوى المحافظات المشتركة فى المسابقة والتى تم الإعلان عن نتائجها مسبقا. 

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الطليعة سلمى الخطيب تقدم توصيات المؤتمر

وفى الختام قدمت الطليعه سلمى الخطيب توصيات المؤتمر والتى تم صياغتها من خلال اللقاءات الحوارية التى تم تنفيذها بمشاركة النشء ورؤيتهم المستقبلية وما يطمحوا لتنفيذة والاستفادة من البرامج والانشطة التى تنظمها الوزارة والمديرية. 

تجنب الظواهر السلبية فى المجتمع وتنمية الوعي 

وخلال الاستفسارات التى طرحها النشء أكدت جيهان الحنفى وكيل الوزارة للحضور على أهمية المشاركة فى المبادرات التي تنمي مهاراتهم وحس المواطنة لديهم وتجنبهم  للظواهر السلبية في المجتمع من شائعات وانعدام للوعي، وتنمية الوعي والادراك لديهم بما يدور حولهم من مشروعات قومية تنموية ومبادرات تنمي حس المواطنة والانتماء بالإضافة إلي بناء مهاراتهم ووعيهم وتحضيرهم إلى مستقبل مشرق من الإمكانيات والمهارات التي تمكنهم من بناء الوطن.

 

  وينفذ المؤتمر الوطنى للنشء " بناء جيل " برعاية  الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية، بتوجيهات جيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالشرقية و 

 المدربون المتخصصون  المشاركون فى المؤتمر 

وتم تنفيذ اللقاء الختامى واللقاءات الحوارية للمؤتمر بمشاركة مدربين متخصصين فى المهارات الحياتية والتدريب بوزارة الشباب والرياضة. د.احمد نجم استشاري التدريب بوزارة الشباب والرياضة د.رحاب عسكر، مدير إدارة البرلمان واستشارى التدريب د.ايمن حمدى، مدرب المهارات الحياتية وادارة المشروعات ومدرب البرنامج القومى لمواجهة الشائعات د.هبه صابر، مدرب المهارات الحياتية وادارة المشروعات.والمحاسب السيد خليل معاون وكيل الوزارة للشباب، اخصائى تطوير اعمال ومدرب المهارات الحياتية. 

 

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وكيل وزارة الشباب محافظة الشرقية الدكتور محمود عبدالعظيم الدكتورة جيهان حنفى رئيس الادارة المركزية للنشء اللقاء الختامى للمؤتمر الوطنى قاعة المؤتمرات نادى الشباب والرياضة الدكتور ايمن عبدالمقصود وكيل المديرية للشباب

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