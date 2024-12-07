السبت 07 ديسمبر 2024
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"شباب الشرقية": استمرار تنفيذ فعاليات اللياقة البدنية للبنين والبنات

استمرار تنفيذ فعاليات
استمرار تنفيذ فعاليات اللياقة البدنية للبنين والبنات

 أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية أن مديرية الشباب والرياضة بالشرقية الممثلة فى الإدارة العامة للرياضة بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة والمتمثلة فى الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، تواصل تنفيذ مركز التدريب الرياضى "اللياقة البدنية" للبنين والبنات وذلك فى ستاد جامعة الزقازيق. 

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 وأشار عبدالعظيم إلى أن ذلك يأتى ضمن الدور المجتمعي والخدمي الذى تقوم به وزارة الشباب والرياضة، لتشجيع ممارسة الرياضة فى كل مكان بصورة مستمرة، تحت إشراف الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والإدارة العامة للقاعدة الشعبية.    

 

عبد العظيم: تشجيع الشباب على ممارسة الأنشطة المختلفة 

 وقال إن المشروع يستهدف تدريب الشباب على اللياقة البدنية، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، وذلك لتحقيق أكبر مشاركة لممارسة النشاط الرياضي لما له من أثر سليم وصحي، ويتم توفير أدوات التدريب من كرات وأقماع ووسائل رياضية، وبناء أجسام رياضية والاهتمام باللياقة البدنية للبنين والبنات. 

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتوجهيات الدكتور أشرف البيجرمي رئيس قطاع الرياضة،الدكتور عمرو الحداد رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، وبمشاركة الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل الوزارة، وإشراف الدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية والدكتور أحمد ابراهيم وكيل المديرية للرياضة، والدكتور وائل فهمى مدير إدارة التنمية الرياضية. 

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